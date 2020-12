Bunte Advents-Tüten für Grundschulkinder

Die Ihmerter Grundschulkinder holen sich ihre Geschenktüten an der Krippe in der Dorfmitte ab.

Ihmert. Statt dem Schulgottesdienst gibt es eine Aufmerksamkeit der evangelischen Gemeinde Ihmert.

Sie sind zwar nicht die Risikogruppe, aber die Corona-Pandemie geht an ihnen nicht spurlos vorbei. „Die Schulkinder standen in dieser schwierigen Zeit auch vor manch einer Herausforderung“, so Pfarrerin Gaby Bach, die damit erklärt, warum sich die evangelische Kirchengemeinde Ihmert gerade etwas für die Grundschüler hat einfallen lassen.

Verteilung der Geschenke an der Krippe in der Dorfmitte

Eigentlich wäre jetzt zu Beginn der Weihnachtsferien ein Schulgottesdienst gewesen, dieser musste aber aufgrund der Pandemie ausfallen. So ganz ohne etwas sollen die Ihmerter Grundschüler, ganz gleich welcher Konfession, aber nicht in die Ferien verabschiedet werden. 158 Tüten mit einem Weihnachtsrätsel, einem Windlicht zum Ausmalen und einem Schokoladen-Lolli wurden von der evangelischen Kirchengemeinde Ihmert zusammengestellt.

In Absprache mit der Ihmerter Grundschule konnten bereits gestern die Kinder, die noch bis zuletzt die Schule besuchten, nach Schulschluss klassenweise ihre Geschenktüten entgegennehmen. Dies geschah natürlich ganz Corona-konform. An der aufgestellten Krippe in der Dorfmitte lagen die Tüten griffbereit zum Abholen. Aber auch die Kinder, die in den vergangnen Tagen nicht mehr die Grundschule besuchten und stattdessen Homeschooling machten, brauchen nicht traurig sein. Am heutigen Samstag von 15.30 bis 16.30 Uhr liegen nochmals Tüten zum Abholen in der Dorfmitte bereit.

Am Sonntag kommt eine weitere Aktion hinzu: Bornfelder Event lässt die Ihmerter Kirche von 17 bis 22 Uhr in einem besonderen Licht erstrahlen. Es ist eine einmalige Aktion zum vierten Advent, so dass ein abendlicher Spaziergang zur Kirche empfohlen wird.