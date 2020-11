Busse, Tablets und CO2-Ampeln

Vertreter aus der Politik, Verwaltung, Schulpflegschaft, Schülervertretung und die Hemeraner Schulleitungen zum Thema „Schulbetrieb in Coronazeiten“ an einem runden Tisch zusammengesetzt.

Hemer. Der Schulbetrieb in Coronazeiten wurde am „runden Tisch“ in der Aula des Gymnasiums diskutiert.

Mit der steigenden Infektionsrate im Kreis wird die Frage nach sicheren Schulwegen, Möglichkeiten des Lernen auf Distanz und Raumluftfilterung in den Klassenräumen immer dringender. Aus diesem Grund haben sich am Dienstagabend Vertreter aus der Politik, Verwaltung, Schulpflegschaft, Schülervertretung und die Hemeraner Schulleitungen zum Thema „Schulbetrieb in Coronazeiten“ an einem runden Tisch zusammengesetzt und sich ausgetauscht.

Zum Thema Schülerbeförderung haben die Gespräche am runden Tisch ergeben, dass immerhin drei zusätzliche Busse für den Schülertransport auf den Linien 2, 33 und 1 während der Corona-Pandemie in Hemer eingesetzt werden, um die räumliche Enge in den Bussen zu entzerren. „Weitere Bedarfe werden durch Schulen und Verwaltung geprüft“, heißt es in der Pressemitteilung der Stadt.

Darüber hinaus werde die Stadt Hemer die Kontrollen zur Einhaltung der Infektionsschutzmaßnahmen an Bushaltestellen intensivieren. Bezüglich der Digitalisierung in Schulen konnte die Schulverwaltung bekannt geben, dass bereits rund 1000 Tablets für Schülerinnen und Schüler sowie Lehrerinnen und Lehrer bestellt wurden. Die Auslieferung ist noch für 2020 geplant.

Politik plant Sondersitzungdes Schulausschusses

Im Fokus der Öffentlichkeit stehen momentan außerdem so genannte CO2-Ampeln, die den Kohlendioxid-Gehalt in Klassenräumen messen und je nach Konzentration zum Lüften auffordern, und der Einsatz von Raumluftfiltern. Die CO2-Ampeln sollen, so die Stadt, bei Bedarf in allen Schulen getestet werden, wobei ein ständiger Einsatz in jedem Klassenraum nach einer Probe im Gymnasium als nicht erforderlich eingestuft wurde.

Der Einsatz von Raumluftfiltern soll mit allen Vor- und Nachteilen im Schulausschuss erörtert werden. Nach rund 80 Minuten schloss Bürgermeister Christian Schweitzer den Runden Tisch sichtlich zufrieden: „Alle Beteiligten arbeiten sachorientiert zusammen, damit der Schulbetrieb bestmöglich gelingt.“ Insbesondere für die Schülerschaft, Eltern, Lehrerkollegien und Schulleitungen stelle die aktuelle Situation eine große Belastung und Herausforderung dar. „Dennoch stehen alle Akteure in sehr engem Austausch und verfolgen dasselbe Ziel. Das zeichnet Hemer nicht nur in Krisenzeiten aus“, so der Bürgermeister.

Abschließend waren alle Teilnehmer des Runden Tisches einer Meinung: Weil man auf den nächsten turnusmäßigen Schulausschuss nicht tatenlos warten wolle und könne, wird ein Sonderschulausschuss zur Beratung und Entscheidung der politischen Anträge noch im Dezember anberaumt.

Politische Initiativen von CDU, GAH und FDP

Der runde Tisch ist auf Antrag der CDU einberufen worden. Anträge der GAH und der FDP zu den Themen Schülerbeförderung und Raumluftfilterung waren in der Verwaltung vor dem Runden Tisch eingegangen, weshalb diese beiden Punkte gemeinsam mit Vertretern des Märkischen Kreises und der Märkischen Verkehrsgesellschaft (MVG) erörtert wurden.