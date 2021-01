CDU fordert mehr Struktur in der Planung

Die Fraktion stellt die Ergebnisse ihrer Klausurtagung zum Haushalt vor. Außerdem regt die Partei einige Bestandsaufnahmen an.

Hemer. Es sind weniger große Veränderungen, sondern eher kleine Korrekturen, die die CDU Fraktion an rund 1000 Seiten Haushalt anzumerken hat. Darüber hinaus wollen die Christdemokraten mithilfe von Anträgen und Anfragen mehr Struktur in einige Bereiche der Verwaltung bringen. Vor allem zu den Themen Digitalisierung, Sport, Feuerwehr und interkommunale Zusammenarbeit fordert die Fraktion mehr Klarheit.

„Die investiven Maßnahmen sind nötig“, erklärt CDU-Fraktionsvorsitzender Martin Gropengießer. Beim Haushalt von Kämmerer Sven Frohwein und Bürgermeister Christian Schweitzer (beide CDU) handele es sich um einen „sehr guten Haushalt“. Kleinere Anpassungen wolle die Partei jedoch anstoßen. So schlägt die CDU beispielsweise für den Stellenplan vor, alle Sozialarbeiter in der Gehaltsstufe hochzustufen. Damit solle die Stadt als Arbeitgeber attraktiver werden, ebenfalls werde die Leistung der Mitarbeiter damit honoriert. Auch soll die Stelle der Büchereileitung von einer 0,8 Stelle auf eine Vollzeitstelle aufgewertet werden, da unter anderem durch das Regionale-Projekt einer „Bücherei 4.0“ mehr Arbeitsressourcen benötigt werden.

Um die Städtepartnerschaften zu würdigen, beantragt die CDU die Errichtung einer Stele. Diese soll auf die Partnerschaften mit Beuvry, Steenwerck, Bretten in Baden, Obervellach, Doberlug Kirchhain und Schelkovo hinweisen. „Wir wollen die Städtepartnerschaft an prominenter Stelle sichtbar machen“, erklärt Holm Diekenbrock, stellvertretender CDU-Fraktionsvorsitzender. Anlässe dafür gebe es genug. In diesem Jahr blickt die Stadt auf eine 30-jährige Partnerschaft mit Doberlug-Kirchhain zurück, kommendes Jahr jährt sich die Partnerschaft mit Schelkovo zum 30. Mal. 2022 stehe zudem das Jubiläum 950 Jahre Hademare an.

Einen weiteren Posten sehen die Christdemokraten im Bereich Sport. Der Ernst-Loewen-Sportplatz benötige eine überdachte Zuschauertribüne, die für rund 200 bis 300 Gäste reichen soll. Vorgesehen ist ein Investitionsvolumen von rund 15.000 Euro. „Der SV Deilinghofen-Sundwig ist schließlich in der Bezirksliga“, sagt Martin Gropengießer.

Einsparpotenzial sieht die Partei weniger im eigenen Haushalt, sondern eher in der immer höher werdenden Kreisumlage. Von einer Kreisumlage von 570 Euro pro Einwohner ist die Kreisumlage bis 2021 auf 690 Euro pro Einwohner gestiegen. „Kämmerer und Bürgermeister haben da deutliche Worte gefunden“, sagt der stellvertretende CDU-Stadtverbandsvorsitzende Wolfgang Römer. 2022 müssten unter anderem aufgrund der Kreisumlage die Steuern erhöht werden. „Da werden wir uns weigern“, so Wolfgang Römer. Mit Gesprächen mit den Kreistagsabgeordneten und der Kreisverwaltung wolle man dem entgegenwirken.

Neben kleineren Änderungen am Haushalt wünscht sich die CDU mehr Struktur in der Planung. So regt die Partei einen Sportentwicklungsplan an, um die lang- und mittelfristigen Bedarfe der Vereine sichtbar zu machen. „Bisher handeln wir nur, wenn der Sportplatz kaputt ist und bestaunen die Löcher“, schildert Gropengießer die Situation. Auch die Vereine will die CDU mit Befragungen ins Boot holen.

Mehr Transparenz und Klarheit fordert die Partei auch im Zusammenhang mit der Feuerwehr. Einerseits soll die Abarbeitung des Brandschutzbedarfsplanes den Mitgliedern des Betriebsausschusses schriftlich vorgelegt werden, damit dieser besser politisch begleitet werden kann. Andererseits will die Partei einen besseren Einblick in die Bedarfe der Löschgruppen ermöglichen. Dafür soll der Ausschuss die Löschgruppen vor Ort besuchen. Außerdem regt die CDU in einem weiteren Antrag eine Mitgliederbefragung der Freiwilligen Feuerwehr Hemer an. „Diese Freiwilligenarbeit ist sehr wichtig. Mit Hauptamtlichen könnten wir das nicht finanzieren“, erklärt Römer.

Auch beim Thema Digitalisierung fordert die Partei eine Bestandsaufnahme. 575 Verwaltungsdienstleistungen sollen online angeboten werden. „Da gibt es noch eine Menge zu tun“, sagt Wolfgang Römer. Die Partei will wissen, wie die Umsetzung dieser gesetzlichen Vorgaben zur Digitalisierung voranschreiten und wie andere Möglichkeiten wie das mobile Arbeiten vom eigenen Zuhause in Betracht gezogen werden. „Wir wissen schon, dass Digitalisierung nicht zum Nulltarif zu haben ist“, sagt Römer. Langfristig würden sich aber Einsparungen ergeben. Die Automatisierung der Prozesse könne zum Beispiel zu personellen Einsparungen führen, das mobile Arbeiten würde Büroräume einsparen.

Weiterhin regen die Christdemokraten an, die Möglichkeiten der interkommunalen Zusammenarbeit besser auszuloten. Neben einem schon vorher angestoßenen interkommunalen Gewerbegebiet sei auch ein gemeinsam von mehreren Kommunen geplantes Wohngebiet denkbar. Auch bei Themen wie der aufwendigen Beantragung von Fördergeldern oder anderen Verwaltungsaufgaben könnten sich die Kommunen, so die CDU, unterstützen.