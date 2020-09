CDU verteidigt ihr Kreistagsmandat im Wahlbezirk 12

Hemer. Knappstes Ergebnis für die CDU in allen drei Hemeraner Bezirken bei der Wahl 2014. Vorstellung der Kandidaten für Hemer.

Auch in den drei Stimmbezirken für die Kreistagswahl hat die CDU die Direktmandate für ihre Kandidaten eingeholt. Das niedrigste Ergebnis hat die Partei aber im Wahlbezirk Hemer I, bzw. Kreiswahlbezirk 12 geholt. Tim Schneider ist damals in den Kreistag eingezogen und tritt 2020 erneut an. Für die SPD geht Bernhard Camminadi an den Start, Finn Jäker für die Grünen. Für die AfD tritt Stefan Schibetz an, Arne-Hermann Stopsack ist der Kandidat der FDP, Patrick Heß der Kandidat der Partei Die Linke, für die UWG tritt Guido Büchner an.

2014 erhielt die CDU 39,6 Prozent der Wählerstimmen und die SPD 33,1 Prozent. Die Grünen haben 7,7 Prozent der Stimmen eingeholt, die AfD 5,2 Prozent, die FDP 4,9 Prozent, Die Linke 4 Prozent, die UWG rund 3 Prozent der Stimmen, die Piraten 1,6 Prozent und die NPD 0,84 Prozent der Stimmen.

Tim Schneider kandidiert für den Kreistag 2020. Foto: Privat

Tim Schneider (Listenplatz 29) ist 34 Jahre alt und seit 2014 Mitglied des Kreistages des Märkischen Kreises, vorher war er 2009 bis 2014 Mitglied im Rat der Stadt Hemer. Das beruflich als HR Business Partner arbeitende CDU-Mitglied setzt sich für die wirtschaftliche Weiterentwicklung des Märkischen Kreises ein, für eine bessere Verkehrsinfrastruktur und schnelles Internet. Er will die Region für junge Menschen attraktiver machen und medizinische Versorgung vor Ort stärken. Ehrenamtlich engagiert er sich in der Tauchschule Sauerland und „diversen Fördervereine“.

Bernhard Camminadi (Listenplatz 9) ist seit 2004 im Kreistag vertreten und seit 2009 stellvertretender Bürgermeister der Stadt Hemer. Der 71-jährige

Kreistagskandidat Bernhard Camminadi Foto: Privat

Kaufmann und Geschäftsführer setzt sich für eine Politik mit sozialem Gesicht ein sowie dafür, dass alle zukünftigen Entwicklungen und Entscheidungen politisch transparent und für die Bürgerinnen und Bürger verständlich und nachvollziehbar sind. In enger Zusammenarbeit mit der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung, Struktur und Verkehr sollen ökologische und nachhaltige Gewerbeflächen entwickelt werden, die einerseits neuen Unternehmen gerecht werden sollen und andererseits bestehenden Unternehmen eine Chance zur Expansion bieten. Ehrenamtlich ist Camminadi Richter am Verwaltungsgericht Arnsberg und engagiert sich in Sportvereinen.

Finn Jäker Foto: Privat

Finn Jäker (kein Listenplatz) ist der neue Kandidat der Grünen für den Wahlbezirk Hemer I. Er engagiert sich bei Fridays for Future und der Grünen Jugend im MK. Der 20-Jährige setzt sich für einen zuverlässigen und komfortablen ÖPNV ein. Die wichtigen Linien müssen seiner Ansicht nach öfter angesteuert, kleinere Ortschaften flexibel auch bis 18 Uhr. Hemer benötige zudem schnellere Busverbindungen zu den Bahnhöfen Iserlohn und Menden. Weiterhin müsse der Märkische Kreis die erneuerbaren Energien aktiv fördern. Mögliche Flächen sollen nicht nur ausgewiesen, sondern auch attraktiv vermarktet werden – vorrangig an Bürgergenossenschaften. Zudem fordert er ein entschiedenes Engagement des Kreises gegen Rassismus, Fremdenfeindlichkeit, Homophobie und Diskriminierung jedweder Art. Ehrenamtlich setzt er sich als Gruppenbetreuer bei den Pfadfindern ein.

Stefan Schibetz ist Maschinen- und Anlagenführer und der Kandidat der AfD. An der Umfrage dieser Zeitung hat er sich nicht beteiligt.

Arne-Hermann Stopsack (Listenplatz 10) ist seit 2020 Kreistagsvorsitzender der FDP MK, zudem seit 2017

Arne Hermann Stopsack Foto: Privat

im Landesvorstand der FDP und seit 2015 sachkundiger Bürger beim MK. Der 48-jährige selbstständige Berater setzt sich für eine sparsame Kreisverwaltung ein, damit die Kreisumlage für die Städte nicht „immer weiter steigt“. Zudem will er die Qualität der Berufskollegs und Förderschulen verbessern. Ebenso ist er für eine starke Wirtschaftsförderung und Koordination, von der alle Städte im Märkischen Kreis und Südwestfalen profitieren. Ehrenamtlich aktiv ist er unter anderem im Verein Pro Buch, dem Verein für Hemeraner Zeitgeschichte, dem Bürger- und Heimatverein und der Stiftung Marktwirtschaft.

Patrick Heß (kein Listenplatz) ist seit 2017 Mitglied der Partei Die Linke und Mitglied im Stadtverband der Partei. Der 42-jährige Sozialpädagoge setzt sich für bezahlbaren Wohnraum, die Förderung von Bildung und Kultur und eine bessere digitale und

Patrick Heß Foto: Privat

kostenlose Infrastruktur ein. Ehrenamtlich engagiert er sich im Vorstand des Vereins Wispa.

Guido Büchner (kein Listenplatz) ist seit 2007 Mitglied der UWG Hemer und seit 2009 Mitglied im Rat der Stadt Hemer. Er engagiert sich im Haupt-

Guido Büchner Foto: Privat

und Finanzausschuss, im Betriebsausschuss für eigenbetriebsähnliche Einrichtungen und ist Vorsitzender des Rechnungsprüfungsausschusses. Der 56-jährige kaufmännische Angestellte setzt sich für eine gesunde Kreisfinanzierung und eine Minderung der Kreisumlage ein.