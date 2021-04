Chance auf Medizinstudium durch Hemeraner Stipendium

Dr. Patrick Debbelt in seinem Büro in der Hans-Prinzhorn-Klinik.

Hemer. Die Hans-Prinzhorn-Klinik bietet ein Stipendiat für die Privatuni.

Die Hans-Prinzhorn-Klinik will mit einem Stipendium den medizinischen Nachwuchs unterstützen. Als akademisches Lehrkrankenhaus der privaten Universität UMCH („Universitätsmedizin Neumarkt A.M., Campus Hamburg“), möchte die Betriebsleitung der Klinik so einen regional verbundenen jungen Menschen auf seinem Berufsweg unterstützen, der vielleicht noch keinen Medizinstudienplatz bekommen hat, aber dennoch sehr ambitioniert ist, Arzt und später Facharzt für Psychiatrie zu werden.

Der UMCH ist eine Niederlassung der staatlichen Universität für Medizin, Pharmazie, Naturwissenschaften und Technik Neumarkt am Mieresch. Die Studiengebühren in Höhe von 12 bis 14.000 Euro pro Semester werden von der Klinik übernommen. „Dabei sind wir nicht ganz uneigennützig“, sagt Dr. Patrick Debbelt, der Ärztliche Direktor der LWL-Klinik, „den Medizinstudenten möchten wir nach seinem Abschluss in unserer Klinik fest anstellen und somit einen neuen Kollegen oder eine neue Kollegin gewinnen. Bei uns kann er oder sie dann auch die Facharztausbildung machen, die sich dem Studium der Humanmedizin anschließt.“

Studienbeginn ist das kommende Wintersemester, das Studium dauert sechs Jahre. Der Abschluss ist ein universitärer Hochschulabschluss, der der EU-Berufsanerkennungslinie entspricht. Bewerber müssen erfolgreich einen Eingangstest an der Universität in Hamburg absolvieren, Unterstützungsangebote durch die Klinik finden statt. „Natürlich würden wir uns freuen, wenn sich Interessenten aus unserer Region bewerben“, so Debbelt in einer Pressemitteilung.