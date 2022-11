Chopin, Liszt und Gershwin in Haus Hemer

Hemer. Meisterpianist Menachem Har-Zahav tritt in Haus Hemer auf. Das erwartet die Klassikfreunde.

Der Meisterpianist Menachem Har-Zahav tritt am Samstag, 19. November, um 16 Uhr im Haus Hemer auf. Vorgetragen werden das „Klavierkonzert Nr. 1“ von Frédéric Chopin, George Gershwins „Rhapsody in Blue“ und der „Totentanz“ von Franz Liszt, der aufgrund der großen Virtuosität, die er erfordert, nur sehr selten in Konzertsälen zu hören ist, wie es in der Ankündigung heißt.

Nach zahlreichen Konzerten und frühen Lehraufträgen an Hochschulen in den USA verbrachte Menachem Har-Zahav drei Jahre in England für weitere Studien. Inzwischen lebt er in Deutschland und widmet sich ganz dem Konzertieren. Seine zahlreichen Gastspiele führten ihn unter anderem in die Tonhalle Düsseldorf, den Gasteig München und die Laeiszhalle Hamburg. Im europäischen Ausland spielte er bereits in England, Italien, der Schweiz und den Niederlanden.

Sonderpreis für Jugendliche

Der Eintritt für Kinder und Jugendliche kostet einen Euro. Zu Menachem Har-Zahavs Konzerten zahlen Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren einen stark reduzierten Eintrittspreis. Dahinter steht sein Wunsch, gerade der Jugend einen Anreiz zu geben, klassische Konzerte zu besuchen. Er selbst sagt dazu: „Ich finde es schade, dass so viele Kinder und Jugendliche klassische Musik als altmodisch und langweilig ansehen. Ich möchte ihnen die Gelegenheit bieten, zu erleben, dass Komponisten durch die musikalischen Epochen hinweg spannende Musik geschrieben haben, die auch heute noch mitreißt.“

Karten zu Euro 15 Euro / 10 Euro für Schwerbehinderte ab 50 Prozent (plus. VVK-Geb.) sind bestellbar über den Eventim-Ticketshop auf menachem-har-zahav.de sowie telefonisch unter 0151/ 28 442 449. Die Tageskasse ist ab 15.30 Uhr geöffnet.

