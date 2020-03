Comedyabend mit Markus Krebs abgesagt

Hemer. Die Vorsorgemaßnahmen in Sachen Coronavirus treffen auch den Comedy-Abend mit Markus Krebs. Die Veranstaltung ist für Freitag abgesagt.

Viele haben sich sehr auf diesen Abend gefreut, aber nun gibt es auch hier eine Absage: Auch der Comedy-Abend mit Markus Krebs, der eigentlich am Freitag dieser Woche im Grohe-Forum stattfinden sollte und ausverkauft war, fällt aus. Die gute Nachricht: Es gibt bereits einen Ersatztermin: Markus Krebs wird am Mittwoch, 30. September, nach Hemer kommen. Die Eintrittskarten behalten ihre Gültigkeit. Das teilt der Veranstalter Phono-Forum Menden mit.

Das sich in Deutschland ausbreitende Coronavirus hat auch im Märkischen Kreis weitreichende Folgen für das öffentliche Leben. Aufgrund des am Nachmittag veröffentlichten Erlasses des nordrhein-westfälischen Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales wird es in Nordrhein-Westfalen bis auf weiteres keine Großveranstaltungen mit mehr als 1000 Besuchern geben. Davon betroffen ist auch das Comedy-Event mit Markus Krebs. Alle an dieser Veranstaltung Beteiligten haben zusammen mit dem Management des Künstlers entschieden, die seit Monaten ausverkaufte Veranstaltung zu verschieben.