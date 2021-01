Commerzbank nun ganz aus Hemer verschwunden

Die Commerzbank hat nach ihrer Hemeraner Filiale nun auch das SB-Center geschlossen.

Hemer. Die Commerzbank ist nun ganz aus der Felsenmeerstadt verschwunden, nicht einmal die Außenwerbung erinnert noch an die einstige Filiale an der Poststraße. Auch die Hoffnungen von Kunden, dass wenigstens das SB-Center erhalten bleibt, haben sich zum Jahresende zerschlagen. Bankkunden standen vor verschlossenen Türen, wurden an die Filialen in Iserlohn und Menden oder umliegende Geldautomaten verwiesen.Wer zufällig einem Mitarbeiter begegnete, wurde auch auf die Möglichkeit der Geldauszahlung während des Einkaufs in bestimmten Supermärkten hingewiesen. Gewohnte Serviceleistungen wie Geldeinzahlungen sind vor Ort nicht mehr kostenfrei möglich.

Damit hat sich das Filialnetz der Geldinstitute weiter ausgedünnt. Bereits 2017 hatte die Deutsche Bank ihre Filiale geschlossen, im vergangenen Jahr folgte die Verkleinerung mit Umzug der Postbank. Die Commerzbank-Filiale an der Hauptstraße war durch Corona seit März 2020 geschlossen.

Unter dem Druck der finanziellen Folgen durch die Corona-Pandemie hat die Commerzbank entschieden, bundesweit 200 Filialen früher als ursprünglich geplant zu schließen, Hemer gehört dazu. Ursprünglich hatte sich Hemer auf der Liste der bis 2023 zu schließenden Filialen befunden, war für 2022 zur Disposition gestellt worden. Die Kunden sollen durch die Filialen in Iserlohn und Menden betreut werden. Weitere Einschnitte hat die Commerzbank kürzlich für 2021bis 2024 angekündigt. Weitere 2300 Stellen sollen bundesweit durch Restrukturierungsmaßnahmen wegfallen.

Durch die Schließung des Commerzbank-SB-Centers hat sich auch die Zahl der Geldautomaten in Hemer weiter reduziert. War bis 2014 ein Anstieg zu verzeichnen, gibt es seit einigen Jahren eine Abnahme. Intensiviert wird dies durch Geldautomatensprengungen und Corona. Die Zahl der Geldautomaten-Sprengungen ist in Nordrhein-Westfalen im vergangenen Jahr von 104 auf den Rekordstand von 176 Taten gestiegen. Nach zwei Automatensprengungen 2020 in Hemer sind die SB-Center der Sparkasse nicht wieder eröffnet worden. In der Corona-Pandemie wird zudem verstärkt für die Abkehr vom Bargeld geworben. Immer mehr Verbraucher begleichen ihre Einkäufe an der Ladenkasse per Karte oder Smartphone.