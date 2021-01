Corona erschwert Entscheidungen über 109 Millionen Euro

Der Rat muss über 109 Millionen Euro im städtischen Haushalt beraten, im Lockdown sind Präsenzsitzungen schwierig.

Hemer. Es geht um nicht weniger als 109.200.982 Euro, und Ausgaben in dieser Höhe wollen gut beraten sein. Doch der Corona-Lockdown erschwert auch die politische Arbeit. So erleben die Ratsfraktionen ihre internen Haushaltsberatungen erstmals in der Pandemie und versuchen sie ganz unterschiedlich zu meistern. An Lektüre für dunkle Winterabende mangelt es den Politikern nicht: Der Entwurf umfasst über 600 Seiten, es gibt Tausende Produkte und Leistungen.

Am 15. Dezember haben Bürgermeister Christian Schweitzer und Kämmerer Sven Frohwein den Haushalt in den Rat eingebracht. Das Grohe-Forum ermöglichte eine Sitzung auf Abstand, mit Masken und Lüftung auf Hochtouren. Das ehrgeizige Ziel ist es, bereits am 25. Februar den Haushalt zu beschließen. Daran soll auch im Lockdown festgehalten werden, denn niemand weiß, wie lange die Beschränkungen andauern. Die geplanten Millionen-Investitionen sollen nicht unnötig verzögert werden, denn erst nach Genehmigung des Haushalts kann mit den Ausschreibungen und Aufträgen begonnen werden.

Für die Fraktionen wäre jetzt eigentlich die Zeit für intensive Klausurwochenenden. Gerade der Beginn einer neuen Legislaturperiode wird traditionell dafür genutzt, die neuen Ratsmitglieder und sachkundigen Bürger in die politische Arbeit einzuführen und auch die Gemeinsamkeit zu stärken. So hatte die CDU für das kommende Wochenende eine Klausurtagung mit Übernachtung geplant und musste sie schon frühzeitig streichen. „Wir wären gerne weggefahren, um intensiver zu diskutieren“, sagt Fraktionsvorsitzender Martin Gropengießer. Die mit 20 Ratsmitgliedern plus sachkundigen Bürgern größte Fraktion sieht in Anbetracht der Personenzahl in einer Videokonferenz keine Lösung. Nun soll am Samstag eine Tagung in zeitlich und inhaltlich abgespeckter Form stattfinden. Bürgermeister und Kämmerer erläutern den Haushalt. „Es gibt Einzeltische auf Abstand und Maskenpflicht wie im Ausschuss“, erläutert Gropengießer. Derartige politische Versammlungen sind nach der Corona-Schutzverordnung zulässig , wenn sie nicht als Telefon- oder Videokonferenzen durchgeführt werden können. Der intensive Blick in den Haushalt in Kleingruppen wird nicht möglich sein. „Es ist alles unbefriedigend, aber wir versuchen es mit einem Notprogramm hinzukriegen“, so Gropengießer. Die CDU wolle dennoch versuchen, eigene Akzente zu setzen.

Die SPD hat ihre Klausur gestrichen, kommt in der nächsten Woche zu einer erweiterten Fraktionssitzung im Alten Casino zusammen, um das Finanzpaket mit dem Kämmerer zu beraten. Der Fraktionsvorstand berät überwiegend über Internetkonferenzen via Zoom. „Ganz viel herumdoktern wird wohl keiner mehr. Die große Grundstruktur wird bleiben“, verweist Fraktionschef Hans-Peter Klein auf einen ausgeglichenen Haushalt und die schwierige Situation. Nur etwa zehn Prozent des Haushalts seien zu beeinflussen. Viele Investitionen stünden 2021 an, so der Neubau des Hallenbades und die Sanierung des Friedensparks. „Es ist ganz gut, wenn in Hemer wieder Baukräne stehen“, so Klein.

Die Unabhängige Wählergemeinschaft hat noch keine Präsenzveranstaltung festgelegt, Fraktionssitzungen finden per Skype statt. „Man kann dort leider nicht so intensiv sprechen, wie bei Präsenzveranstaltungen“, bedauert Fraktionsvorsitzender Knut Kumpmann. Vieles werde derzeit auch telefonisch besprochen. Bis zur Sitzung des Hauptausschusses am 18. Januar sei es ein strammes Programm.

„In diesem Jahr ist es so schwierig wie noch nie“, blickt FDP-Fraktionschef Arne Hermann Stopsack auf die Corona-Bedingungen und auch auf die Belastbarkeit der Zahlen. Der Haushaltsplan sei zur Weihnachtslektüre geworden. Die neue Ratsperiode, neue Ansprechpartner in der Verwaltung und neue Ausschussvorsitzende würden eigentlich einen intensiven Austausch notwendig machen. Eine normale Tagung sei aber nicht möglich, dadurch funktioniere die Wissensweitergabe im Augenblick nicht so wie notwendig. In einer Videoschalte auch mit dem Kämmerer wollen die Liberalen Fragen klären. „Die Spielräume sind sehr gering, wir wollen zügig handlungsfähig sein und brauchen Planbarkeit in vielen Bereichen“, sagt Stopsack zum engen Zeitplan.

Anfang Dezember ist die Grüne Alternative noch zu einer Klausur zusammengekommen, mit FFP2-Masken und großem Abstand. „Das halten wir jetzt nicht für verantwortbar“, sagt GAH-Fraktionssprecher Josef Muhs. Die GAH suche noch nach einer verträglichen Lösung zwischen Infektionsschutz und Arbeitsfähigkeit. Telefonkonferenzen und Plattformen für Materialien werden aktuell genutzt. „Es ist mühsam, aber wir müssen es ernst nehmen“, so Muhs.

Am 18. Januar berät die Politik im Hauptausschuss die Eckwerte für die Budgets. Dann folgen fast täglich die Fachausschüsse, angefangen von Planung, Umwelt und Verkehr bis zum neuen Ausschuss für Digitales, Verwaltungsstruktur und Interkommunale Zusammenarbeit am 8. Februar. Es stehen einige Entscheidungen an, denn allein 2021 sind 15 Millionen Euro an Investitionen geplant. Sie reichen von der Sanierung des Ehrenmals Riemke für 26.000 Euro bis zum ersten Anteil des Hallenbadbaus für 2,5 Millionen Euro.