Corona-Fall in der Kita Bärenbande

Hemer. Rote Gruppe ist bis einschließlich 10. Dezember geschlossen. Übermittagsbetreuung fällt aus.

In der städtischen Kindertageseinrichtung Bärenbande an der Berliner Straße wurde auf Anordnung des Kreis-Gesundheitsamtes am Montag die rote Gruppe mit 25 Kindern bis einschließlich Donnerstag, 10. Dezember, geschlossen. Hintergrund ist, dass ein Kind positiv auf das Corona-Virus getestet wurde.

Die Kinder sowie die Erzieherinnen und Erzieher dieser Gruppe befinden sich bereits in Quarantäne, wie die Stadt mitteilt. In diesem Zusammenhang wird auch die warme Mittagsverpflegung bis zum 10. Dezember ausgesetzt. Alle Erziehungsberechtigten wurden per Eltern-App durch die Einrichtungsleitung informiert. Die Stadt Hemer befindet sich in engem Austausch mit dem Gesundheitsamt des Märkischen Kreises.