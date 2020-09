Corona lässt Familien Hunger leiden

Hemer. Der Aktionskreis Pater Beda bittet um Spenden für die Ärmsten in Brasilien.

Die Not in Brasilien ist groß. Bereits 141.000 Corona-Tote meldet das Land, des weiteren sind mehr als 4,7 Millionen Menschen mit Covid-19 infiziert. Die Arbeit für Hilfsorganisationen ist aktuell sehr schwierig, aber es geht weiter. Der Aktionskreis Pater Beda kann auch nicht wie gewohnt arbeiten und bittet um Hilfe. Die Idee stammt noch von Pater Beda: Die 33 Partnerorganisationen des Aktionskreises Pater Beda sind jetzt in dem großen Netzwerk SoliVida – „Solidarität und Leben“ zusammengeschlossen. Es gibt regelmäßige Treffen und einen intensiven Austausch von Erfahrungen. Zur Zeit jedoch alles nur online. Und schlimmer noch: Wegen Corona sind die Initiativen, Institutionen und Projekte auf unbestimmte Zeit auf Eis gelegt, und das schon seit März.

Im Jahr 1963 hat Pater Beda mit seiner Arbeit für die Ärmsten Brasiliens begonnen und Laufe der Jahrzehnte viele Mitstreiter gefunden. Auch der Aktionskreis Pater Beda ist in Hemer sehr aktiv und macht sich auch nach dem Tod von Pater Beda im August 2015 weiter für die Projekte in Brasilien stark.

Wie am Anfang direkt zu den Menschen

Jetzt gehen die Partner des Aktionskreises Pater Beda direkt zu den Menschen, zu den Familien und Kindern. So hält man den Kontakt und versucht sicher zu stellen, dass nun vieles über Youtube und Whatsapp an Unterricht, Sport und Bewegung stattfinden kann. Und die Hilfe durch die Lebensmittelpakete hat sich bewährt. Denn ohne Schule und Sozialprojekt fehlt auch das wichtigste für viele Armen: die regelmäßigen Mahlzeiten. Pater Beda würde es nicht glauben wollen, heißt es seitens des Aktionskreises Pater Beda. Der Hunger kehrt zurück. Der Aktionskreis Pater Beda versucht nunmehr durch die gemeinsame Aktion „Wer Hunger hat, kann nicht warten“ auf diese Situation in Nordost-Brasilien aufmerksam zu machen und gleichzeitig Spenden zu sammeln, um den Kauf und die Verteilung von Lebensmittelpaketen zu ermöglichen. 30 Euro reichen aus, eine Familie für eine Woche lang mit Lebensmittel und Hygieneartikel zu versorgen.

Bitte um Spenden für die Ärmsten

Der Aktionskreis hat an fast allen Standorten der verschiedenen Institutionen Aktionen organisiert, mit großem Erfolg und großer Dankbarkeit von Seiten der Partner und der begünstigten Familien. Jedoch muss es unbedingt weitergehen, deshalb dieser Aufruf und diese Bitte um weitere Spenden. An einigen Orten in Brasilien hat die Initiative „Wer Hunger hat, kann nicht warten“ bereits andere Personen, Firmen oder Vereine inspiriert, gleiches zu unternehmen. Der Staat hat viel versprochen, aber die Hilfe kommt oft nicht an. Nun will man jede Familie mit umgerechnet nur noch 50 Euro monatlich unterstützen. Vorgesehen waren jedoch zunächst 100 Euro.

Es ist ein Spendenkonto eingerichtet worden. Mehr Informationen gibt es im Internet auf der Website www.pater-beda.de/corona.

Textilcontainer können wieder befüllt werden

Der Aktionskreis Pater Beda in Hemer macht darauf aufmerksam, dass die Hemeraner Bürger wieder den Textilcontainer im Bringhof in Deilinghofen befüllen können. Der wird ab sofort wieder regelmäßig geleert, und der Erlös kommt ebenfalls den armen Familien zu Gute, die Hunger leiden müssen.

Die Ehrenamtlichen hoffen auf die Unterstützung der Hemeraner, um das Leiden der Menschen in Brasilien, die sich durch Corona weiter verschlechtert hat, zu mindern.