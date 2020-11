Corona-Telefondienst statt Reisebüro-Flaute?

Die Reisebüros sind seit März in einer schlechten Lage. Immer wieder ändern sich die Regeln und Reisebeschränkungen. In den Zeiten der Pandemie überlegt man sich eine Reise dreimal. Flaute herrscht auch in den Hemeraner Reisebüros. Um die umsatzschwache Zeit zu überbrücken, will Petra Grimm die Kapazitäten nutzen, um für den Kreis die Corona-Infektionsketten nachzuverfolgen. Die Bewerbung beim Landrat hat sie schon eingereicht.

„Im Moment dürfen wir ja öffnen“, beschreibt Petra Grimm ihre Situation, „Aber das ist genauso, als wäre es verboten zu essen und die Restaurants dürften öffnen.“ Auf rund 80 bis 90 Prozent schätzt sie ihre Einbußen in der Corona-Zeit. Viel Arbeitszeit hat sie in den vergangenen Monaten auch mit Stornierungen und Umbuchungen verbracht. „Und damit werden ja keine neuen Umsätze generiert“, sagt die Inhaberin von Grimms Reisewelt. Wenn es für das Land eine Reisewarnung gibt, haben Buchende das Recht auf eine kostenlose Erstattung.

Buchungsverhalten der Kunden hat sich verändert

Auch in den nächsten Monaten wird sich ihrer Meinung nicht viel ändern. Die Touristik ist auf langfristige Planungen angewiesen. Aber in diesen Zeiten ändern sich fortwährend die Bedingungen. „Das Wintergeschäft läuft gar nicht an“. Der Januar ist für Reisebüros normalerweise der typische „Frühbuchermonat“. Allerdings hat Petra Grimm schon festgestellt, dass sich das Buchungsverhalten verändert hat. „Es wird fast nur noch kurzfristig gebucht“, ist ihre Erfahrung. Kein Wunder, wenn die Pläne von einem Tag auf den anderen umgeworfen werden können.

Ihr Verbund Best Reisen, der die Interessen von bundesweit 600 inhabergeführten Reisebüros vertritt, ist deswegen in Gesprächen mit dem Gesundheitsministerium. Die Idee ist, dass die Reisebüros ihre frei gewordenen Kapazitäten für die überforderten Gesundheitsämter nutzen und die Infektionsketten nachverfolgen. „Es ist ja auch für unsere Branche von Interesse, dass das Virus eingedämmt wird“, erklärt sie.

Bei der Nachverfolgung von Corona-Kontakten könne sie die klassische Qualifikation von Reisebüro-Mitarbeitern nutzen. „Professionelle Kommunikation in verschiedenen Sprachen, soziale Kompetenz und Flexibilität gehören fest zu unserem Job“, sagt sie. Auch der Umgang mit sensiblen Daten und IT-Systemen gehöre zur Arbeit in einem Reisebüro.

Ganz aus der Luft gegriffen ist der Vorschlag zudem nicht. Schon in Coesfeld arbeitet ein Reisebüro für das Gesundheitsamt des Kreises. Laut Medienberichten übernehmen zehn Mitarbeiter eines Reisebüros in Coesfeld für das Kreisgesundheitsamt die Nachverfolgung der Corona-Kontakte und werden dafür vom Kreis Coesfeld bezahlt. Eine „Win-Win-Situation“ für beide Seite, wie Kreisdirektor Dr. Linus Tepe im Bericht betont.

Elvira Henriques, Inhaberin des Reisebüros Rosier, hat auch mit den Gedanken gespielt, sich beim Gesundheitsamt zu bewerben. Allerdings würde die Übernahme dieser Aufgaben gerade nicht in ihre persönliche Situation passen.

Im denkbar schlechtesten Zeitpunkt hat sie das Geschäft an der Hauptstraße übernommen: Im März diesen Jahres, gerade als sich die Corona-Lage verschärft. „Da bin ich direkt hereingeschlittert“, sagt sie. Vorher hat sie zehn Jahre die Büroleitung im Geschäft übernommen. Es gebe zwar immer wieder zwar Leute, die Reisen bei ihr buchen. Insgesamt spricht sie aber auch von Umsatzeinbußen von 80 bis 90 Prozent. „Ich merke, dass die Leute raus wollen“, ist ihre Erfahrung. Viele fragen sie, was in diesen Zeiten möglich ist. „Die meisten machen etwas in der Umgebung. Vor allem ältere Leute haben storniert“, sagt sie.

Märkischer Kreis greift auf Soldaten und Externe zurück

„Wir bedanken uns für das Angebot“, heißt es vonseiten des Märkischen Kreises. Allerdings sei man noch dabei, aus den eigenen Reihen Personal zu akquirieren. Zudem wurden sieben Helfer extern eingestellt. In der kommenden Woche greift weiterhin die Bundeswehr dem Gesundheitsamt mit 20 Soldatinnen und Soldaten sowie drei Sanitätspersonen unter die Arme. Die Soldaten werden bei der Nachverfolgung eingesetzt, das geschulte Sanitätspersonal bei der Abstrichentnahme. Alles in allem komme somit erst einmal ein großer Koordinierungsaufwand auf den Kreis zu. Ob das Gesundheitsamt später auch auf die Hilfe der Reisebüro-Mitarbeiter zurückgreift, werde noch geprüft.