Corona Corona: Was sich ab Montag in Hemer ändert

Hemer. Die Stadt Hemer listet auf: Welche Einrichtungen sind geschlossen, welche geöffnet. Veränderung auch auf lokaler Ebene.

Die neue Coronaschutzverordnung des Landes tritt am kommenden Montag, 2. November, in Kraft. Damit gelten auch in Hemer weitreichende Einschränkungen für die Bürgerinnen und Bürger. Die Verwaltung informiert über ihre Angebote, Leistungen und Öffnungen von städtischen Einrichtungen. „Wir wollen und werden weder Panik schüren noch die kritische Situation der Pandemie-Entwicklung verharmlosen“, betont Hemers Erster Beigeordneter Christian Schweitzer, „es ist allen Bürgerinnen und Bürgern bewusst, dass sich aus den allgemeinen Einschränkungen, die mit der neuen Coronaschutzverordnung einhergehen, auch auf lokaler Ebene Veränderungen ergeben.“

Dabei erinnert die Stadt Hemer an die Terminpflicht in den Hemeraner Rathäusern und Einrichtungen. „Der Gesundheitsschutz der städtischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und der Besucherinnen und Besucher steht an oberster Stelle“, so Schweitzer. Deshalb besteht in allen Rathäusern und Einrichtungen Maskenpflicht.

Ist der Besuch des Rathauses notwendig?

Die Stadt Hemer hält auf der Homepage dutzende Dienstleistungen bereit, die online erledigt werden können. Die Bürger werden angehalten zu überlegen, ob beispielsweise ein Rathaus-Besuch unbedingt notwendig ist. Und wenn ja muss zuvor ein Termin vereinbart werden. Das Bürgerbüro bietet hier eine Online-Terminvergabe an. Telefonisch ist eine Terminvereinbarung unter 02372/551-155 möglich. Dort kann es aber aufgrund der Nachfrage zur erschwerten Erreichbarkeit kommen. Daher ist es ratsam, die Online-Termin-Reservierung zu nutzen. Um Termine mit anderen Fachdiensten zu vereinbaren, können die Bürger ihre Ansprechpartner unter www.hemer.de finden und telefonisch oder per Email einen Termin vereinbaren.

Geschlossen wurde bereits der offene Bereich des Jugendzentrums an der Parkstraße 3. Im Bürgerzentrum Altes Amtshaus werden keine Sitzungen, Veranstaltungen und Vereinstreffen stattfinden dürfen. Sämtliche Sportstätten und Turnhallen werden seitens der Stadt Hemer gesperrt. Veranstaltungen, die der Unterhaltung dienen, werden bis Ende November nicht genehmigt.

Die Stadtbücherei bleibt geöffnet, es wird allerdings darauf hingewiesen, dass alle Büchereibenutzer mit ihrem Bibliotheksausweis elektronische Medien in der Onleihe24.de herunterladen können. Der Zugang erfolgt über die Büchereiseite https://open.hemer.de oder über www.onleihe24.de. Wie die Ausleihe der E-Medien funktioniert, wird auf der Onleihe-Seite erläutert.

Austausch mit Gastronomenund Unternehmen

Die Musikschule der Stadt Hemer wird geschlossen. Aktuell wird ein digitales Angebot ausgearbeitet, das die Stadt in Kürze detailliert vorstellen wird. Die Wirtschaftsförderung der Stadt Hemer tritt aktuell in den Austausch mit Gastronomen und Unternehmen und unterstützt bei der Vermarktung von Lieferangeboten und der Beantragung von Überbrückungsgeld. Ausbildungs- und berufsbezogene Aus- und Weiterbildungsangebote einschließlich kompensatorischer Grundbildungsangebote sowie Angebote, die der Integration dienen, und Prüfungen der Volkshochschule Menden-Hemer-Balve dürfen weiter angeboten werden. Alle anderen Angebote müssen im November ausfallen. Der Sauerlandpark darf mit Auflagen geöffnet bleiben, Details werden in Kürze unter www.sauerlandpark-hemer.de veröffentlicht.

In der nächsten Woche wird zudem der politische Krisenstab der Stadt Hemer, bestehend aus den Fraktionsvorsitzenden Martin Gropengießer (CDU), Hans-Peter Klein (SPD), Josef Muhs (GAH), Knut Kumpmann (UWG), Arne Hermann Stopsack (FDP), Niclas Münzer (Die Linke), den beiden stellvertretenden Bürgermeistern Wolfgang Römer (CDU) und Bernhard Camminadi (SPD) sowie dem Verwaltungsvorstand der Stadt Hemer, tagen.