Politik Corona: Was wird aus Kulturprogramm?

Hemer. Wie geht es in der CoronaKrise mit den städtischen Kulturveranstaltungen weiter? Mit dieser Frage beschäftigt sich der Kulturausschuss am morgigen Mittwoch. Die öffentliche Sitzung findet ab 17 Uhr in der kleinen Aula des Woeste-Gymnasiums statt. Der neue Verein „DAS Theater Hemer“ wird sich vorstellen. Aktuelle Sachstandsberichte gibt es zum Umbau des Felsenmeer-Museums und zur Regionale 2025. Die Verwaltung berichtet, welche Auswirkungen die Corona-Pandemie auf die Stadtbücherei und die Musikschule hatte.