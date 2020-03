Coronavirus bringt Gastronomien in der Bredouille

Hemer. Kneipen haben laut Landesverordnung geschlossen. Restaurants in schwieriger Situation.

Das gesellschaftliche Leben findet auch in Hemer durch das Coronavirus nahezu nicht statt. Bars, Clubs und Spielhallen mussten ab Montag bis zu den Osterferien dicht machen. Restaurants und Gaststätten haben noch nicht die Absage durch das Landesministerium erhalten und sind weiterhin geöffnet. Das ist eine schwierige Situation – sowohl für Gastronomen als auch Kneipenbetreiber.

Die McDonalds-Filiale ist seit jeher ein Treffpunkt für Jugendliche und junge Familien. Am Samstagabend und am Montagvormittag herrschte reger Betrieb im Fast-Food-Restaurant. Ein kleines rotes Schild am Eingang verweist dabei nicht auf den Coronavirus, sondern auf die Möglichkeit, am Terminal sein Menü auszusuchen und mit Karte zu bezahlen.

Restaurants wollen einheitliche Lösung

Lilian Haas, Betreiberin der McDonalds-Filiale, sieht im Moment keinen Anlass, das Restaurant zu schließen, so lange es keine gesetzlichen Vorgaben gibt. „Wenn jeder eigenverantwortlich mit der Situation umgeht, ist uns allen geholfen“, sagt sie auf Nachfrage. Außerdem sei es für viele Eltern, die ihre Kinder durch den Ausfall der Kitas und Schulen nun auch am Vormittag betreuen müssen, eine Entlastung, wenn sie sich nicht um das Essen kümmern müssen.

Einen Rückgang an Kunden habe sie in den vergangenen Tagen nicht erlebt. Zwar seien weniger Geschäftsreisende unter den Gästen gewesen. Viele würden zudem verstärkt den Autoschalter, den „Drive In“ befahren. Es bedürfe schon einer Anordnung der Stadt für alle Gastronomie-Betriebe, damit die McDonalds-Filiale in Hemer schließt oder nur über den Autoschalter zugänglich ist. Für den Schutz der Kunden werde in der Filiale aber häufiger desinfiziert.

„Wenn es für alle gilt, dann würde eine Schließung schon sinnvoll sein“, erklärt Marjan Zoksimovski von der Gaststätte Marjans am Hademareplatz. Als Vorsichtsmaßnahme werden im Restaurant nun häufiger die Türgriffe und die Theke desinfiziert. Er hat schon gesehen, dass in der vergangenen Zeit weniger Gäste gekommen sind. „Da weiß kein Mensch, wie lange das dauert“, kommentiert er die Ausnahmesituation aufgrund des Coronavirus.

Beim Café Poggel war es in den vergangenen Tagen auch leerer. „Wenn die Tendenz so weiter geht, haben wir bald geschlossen“, erklärt Georg Poggel. Er hofft auf staatliche Hilfen, um mit der besonderen Situation besser zurecht kommen zu können. „Bisher hängen wir in der Luft und wissen nicht, wie es weitergeht“, erklärt er.

Kein Schadensersatz ohne offizielle Verordnung

Mit etwas klareren Verhältnissen können im Moment die Kneipen und Spielhallen in Hemer arbeiten. Da hat die Landesregierung eine Schließung verfügt. Einfach ist die Situation dennoch nicht. „In 20 Jahren hatten wir vielleicht ein, zwei Wochen pro Jahr geschlossen“, schildert Policarpos Karafoulidis von der Cityschänke die bisherige Situation. Er hätte die Bar schon vor rund drei Wochen schließen wollen. „Ohne die Verfügung vom Land haben wir aber keine Schadensersatzansprüche“, erklärt er. Die Gastronomie lebt von den täglichen Einnahmen, würde sie ohne Grund mehrere Wochen dicht machen, wäre die Existenz der Kneipe bedroht.

Vor der Kneipe Blacky mussten am Vormittag einige Kunden über die neue Situation informiert werden. Ein Kneipengänger, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen will, erzählt: „Ich finde die Vorgehensweise richtig. Man weiß ja, was in Italien vorgefallen ist.“ Andere Bars haben über einen Aushang oder über eine Mitteilung über Facebook ihr Publikum informiert.