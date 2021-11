CVJM Deilinghofen hat an Adventskalender mitgearbeitet

Deilinghofen. Mit dem Smartphone können die QR-Codes hinter den Türchen abgescannt werden. Dahinter befinden sich Bibelgeschichten.

„Freut euch, Groß und Klein!“ – so lautet die Botschaft des CVJM Deilinghofen, der Familien mit einem Adventskalender auf das bevorstehende Weihnachtsfest einstimmen möchte. Mit dem Adventskalender möchten die Verantwortlichen die Familien durch diese besondere Zeit begleiten. Gruppenstunden des CVJM müssen angesichts der Pandemie ausfallen und so kann man sich wenigstens ein wenig zu Hause auf das Fest der Feste vorbereiten.

Auf der Vorderseite ist ein Wimmelbild zum Advent abgebildet. Hinter jedem Türchen auf der Karte befindet sich dann ein QR-Code, mit dem jeden Tag mittels Abscannen per Smartphone eine spannende Geschichte aus der Bibel entdeckt werden kann. Nach dem Einscannen erscheint dann ein buntes Bild mit einem kurzen Impuls und kleinen Überraschungen – mal etwas zum Basteln, mal ein Lied und vieles weiteres. Man kann also gespannt sein.

Adventskalender kommt mit dem Gemeindebrief

Der Adventskalender ist in einer Kooperation der von Cansteinschen Bibelanstalt in Westfalen im Institut für Gemeindeentwicklung und missionarische Dienste der Evangelischen Kirche von Westfalen und dem CVJM Kreisverband Iserlohn, unter besonderer Mitwirkung des CVJM Deilinghofen, entstanden. Dabei hat der CVJM Deilinghofen rund um seine Jugendreferentin Doreen Wahl gerade sein musikalisches Geschick miteinfließen lassen. Alle Haushalte der evangelischen Kirchengemeinde Deilinghofen erhalten den Adventskalender mit dem Gemeindebrief.

Wer nicht zur Gemeinde gehört, wird jedoch nicht ausgeschlossen und kann sich auch einen Adventskalender sichern. Bestellungen nimmt Doreen Wahl per E-Mail an jugendreferentin@cvjm-deilinghofen.deoder unter 0170/4759870 entgegen.

Kirschzweig zu Barbara undFürbitten über den Briefkasten

Der CVJM Deilinghofen und die evangelische Kirchengemeinde Deilinghofen haben sich für die Adventszeit aber noch weitere Aktionen überlegt. Am 4. Dezember zwischen 15 und 17 Uhr sind die Christen eingeladen, sich zu Barbara einen Kirschzweig an der Stephanuskirche abzuholen. In einen Briefkasten an der Kirche können dann am 16. Dezember Gebetsanliegen und Fürbitten, sei es gemalt oder geschrieben, geworfen werden, welche schließlich im Gottesdienst am vierten Adventssonntag einen Platz finden.

Gemeinsam hoffen der CVJM Deilinghofen und die evangelische Kirchengemeinde Deilinghofen, dass die Menschen erneut durch die schwierige Zeit kommen und vor allem gesund bleiben.

