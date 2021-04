CVJM Deilinghofen wirbt für Spaziergänge mit Bibelversen

Deilinghofen. Bei der Aktion „2*ER Gespräch“ treffen sich zwei Menschen, reden über sich und über „Gott und die Welt“.

Zeiten wie in der Corona-Pandemie erschweren das Vereinsleben. Schließlich ist ein Treffen mit mehreren Personen nicht möglich. Auch der CVJM Deilinghofen würde seine Mitglieder gerne mal wieder vor Ort willkommen heißen – das geht aber nicht. Trotzdem setzen die Verantwortlichen jetzt auf echte Begegnungen unter den Mitgliedern – wenngleich in einer außergewöhnlichen Form. Der CVJM Deilinghofen bietet wie der gesamte Kreisverband das sogenannte „2*ER Gespräch“ an. Dabei verabreden sich zwei Personen ganz coronakonform zu einem Spaziergang, bei dem sie sich gewissermaßen über Gott und die Welt unterhalten.

Stilles Gebet und Gedankenaustausch

Zunächst sollen sich die Teilnehmer gegenseitig aus dem jeweiligen Alltag erzählen. Was beschäftigt einen persönlich, in seinem Umfeld und in der Welt? Danach sollen sich die Teilnehmer Gedanken machen, ob sie eine Sache davon mit Gott besprechen wollen und was sie ihm genau sagen. Gott steht somit für „ER“. In einem stillen Gebet können sie jeweils für sich beim Spaziergang ihre Sorgen, Wünsche und Nöte vor Gott bringen. Anschließend steht ein ausgewählter Bibelvers im Mittelpunkt des Spaziergangs.

Die Teilnehmer sollen sich über diesen austauschen. Zunächst werden erste Gedanken geäußert und dann drei Minuten über den entsprechenden Vers nachgedacht. Dabei soll überlegt werden, was einem persönlich wichtig ist. Zum Abschluss des Spaziergangs soll eine Ausschau auf die nächsten Tage gehalten werden. Worauf freut man sich? Bevor die Teilnehmer auseinandergehen, sollen sie sich gegenseitig einen Segen zu sprechen.

Dank des „2*ER Gesprächs“ können sich die CVJM-Mitglieder wenigstens im kleinen Kreis treffen. Gedacht war die Aktion zunächst für den CVJM-Vorstand, die Mitarbeiter und die Mitglieder, aber es ist auch denkbar, dass es größere Kreise zieht und sich nicht nur CVJM-Mitglieder zu zweit auf den Weg machen. Wer keinen Partner für das „2*ER Gespräch“ hat, kann sich auch gerne per E-Mail bei Jugendreferentin Doreen Wahl (jugendreferentin@cvjm-deilinghofen.de) melden, sie würde im Falle der Fälle „Gesprächspartner“ vermitteln.

Fotos von der Begegnung zu zweit sind erwünscht

Nicht nur Doreen Wahl sondern auch den zweiten Vorsitzenden Christian Teves sowie Kassenwart Christian Marquardt würde es freuen, wenn die Teilnehmer von ihrer Zweier-Begegnung ein „Beweisfoto“ machen würden und dieses per E-Mail an die Jugendreferentin schicken würden.

Alle drei hoffen, dass sich das „2*ER Gespräch“ wie eine Art Schneeballsystem entwickelt und dass möglichst viele sich auf den Weg machen. Auf der Homepage des Kreisverbandes www.cvjm-kv-iserlohn.de finden Interessierte die Anleitung zum „2*ER Gespräch“ und eine Auswahl an passenden Bibelversen.