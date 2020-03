Das erste Geschäft hat bereits geschlossen

Hemer. Bei den Hemeraner Einzelhändlern sind die Sorgen groß.

Gegen 11.30 Uhr wurde der Schlüssel der Modeboutique Frank vorläufig zum letzten Mal umgedreht. An der Tür hängt unter den ansonsten üblichen Öffnungszeiten ein weißes Schild: „Vom 17. März bis voraussichtlich 6. April wegen der Infektionsgefahr bereits geschlossen“. Auch Radio Hennecke hatte seinen Laden am Dienstag bereits für ein paar Stunden geschlossen – weil Klaus Hennecke dachte, er müsste aufgrund der Vorgaben schließen. „Das habe ich dann auch gewissenhaft getan“, erklärte er. Nach Rücksprache mit der Stadt Hemer habe er sein Geschäft aber nachmittags wieder geöffnet. Im Ernstfall würde sein Reparaturbetrieb weiterlaufen können und sein Ladenlokal schließen.

Die Stimmung im Einzelhandel war unter den Geschäftsleuten generell alles andere als gut. Die meisten Einzelhändler gaben sich im Gespräch mit unserer Zeitung sehr besorgt. Ratlosigkeit, Galgenhumor, aber auch Existenzängste waren häufig spürbar.

Die Hoffnung, dass sich die Lage schnell beruhigt

Michaela Knuth, Inhaberin des Babor Beautyspa Knuth an der Hauptstraße, hatte ihr Geschäft am Dienstag noch geöffnet. „Mal schauen, wie wir das alles überstehen“, sagte sie, denn ihre Familie trifft es gleich doppelt. Ihr Mann hat eine Physiotherapiepraxis und ein Fitnessstudio in Neuenrade. Das Fitnessstudio ist bereits geschlossen. „In der letzen Woche habe ich ca. 30 Prozent weniger Kunden gehabt“, bedauert die Kosmetikerin. Sie hofft, dass sich die Lage schnell beruhigt und betont, dass in ihrem Beautyspa generell immer höchste Hygienestandards gelten.

Geschäft bleibt so lange auf wie es geht

Rainer Wiesemann, Inhaber des Geschäftes Möbel Wiesemann, hält sein Geschäft so lange geöffnet wie es geht. „So lange ich nichts schwarz auf weiß habe, mache ich nicht zu“, sagt er. Auslieferungen seien aber auch nach einer eventuellen Schließung weiterhin okay, so Wiesemann. „Ich hoffe, dass wir alle gut hier rauskommen, mal sehen wie es in einem Jahr ist, wenn wir dann zurückblicken.“

Im Buchladen am Neuen Markt gehen die Kunden noch ein und aus. Buchhändlerin Christiane Neugebauer fühlt sich seitens des Landes und der Stadt Hemer nicht ausreichend informiert. „So lange wir keinen Erlass haben, möchten wir auch nicht schließen“, so Christiane Neugebauer. Sie fragt, wie denn das Land „Dinge des alltäglichen Bedarfes“ eigentlich definiere. „Irgendwie schweben wir alle in der Luft“, sagt sie.

Im Autohaus Nixdorf kommen die Kunden seit Dienstag nicht in die Ausstellung und auch nicht in den persönlichen Kontakt mit den Mitarbeitern des Vertriebs. „Aber wir haben die Werkstatt geöffnet und der Online-Handel läuft weiter“, sagt Prokurist Ralf Kegel.