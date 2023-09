Das haben die Hemeraner Herbsttage 2023 zu bieten

Hemer. Das größte Stadtfest der Region in Hemer bringt das Feuerwerk zurück. Musiker auf fünf Bühnen und 200 Aussteller sorgen für Unterhaltung.

Die Herbsttage kommen wieder – und mit ihnen das Feuerwerk. Nachdem die Stadt im vergangenen Jahr mit der Licht- und Wassershow „Flames of Water“ eine Alternative zur Pyrotechnik ausprobiert hatte, wird das Höhenfeuerwerk zum großen Abschluss am Herbsttage-Sonntag den Himmel über Hemer erleuchten. Außerdem können sich die Gäste aus nah und fern an den Herbsttagen von Freitag, 22. September, bis Sonntag, 23. September, in der Innenstadt über ein breites Musikprogramm auf fünf Bühnen und rund 200 Aussteller freuen.

Der Umweltschutz hatte 2022 zu der Entscheidung geführt, auf das große Feuerwerk zu verzichten. „Das Lichtfeuerwerk kam zwar auch gut an. Aber sehr viele Leute haben nach dem Feuerwerk gefragt“, schilderte Kulturbüroleiterin Laura Döring die Situation vor einem Jahr. Auch die Politik habe sich mehrheitlich dafür entschieden. Auf das große Spektakel zum Ende von Hemers größten Straßenfest will man also nicht verzichten.

Nachwirkungen der Pandemie noch spürbar

Wie auch in den Vorjahren präsentieren sich Vereine und Verkaufsstände. Die Nachwirkungen der Corona-Pandemie und die anhaltende Personalnot sei, so Laura Döring, aber immer noch zu spüren. „Sehr, sehr viele haben Personalprobleme und manche existieren schlichtweg nicht mehr“, geht die Kulturbüroleiterin darauf ein, dass wie im vergangenen Jahr rund 200 Aussteller erwartet werden. Noch bis zum Ende der Woche werden Bewerbungen angenommen. 2019 hatte es noch rund 250 Aussteller gegeben.

Das Feuerwerk gehört zur Herbsttage-Tradition. Foto: Dana Pusch/Archiv

Allerdings habe diese Entwicklung auch positive Wirkungen, wie Bürgermeister Christian Schweitzer ausführte: „Wir sind da ein bisschen lockerer aufgestellt und es gibt mehr Platz.“ 70.000 bis 100.000 Gäste werden voraussichtlich das größte Stadtfest der Region besuchen. „Es wird nicht leer werden“, so Schweitzer weiter. 100 ehrenamtliche Helfer aus DRK und Feuerwehr unterstützen die Veranstaltung weiterhin.

Stimmungsvolle Musikmischung mit Kostümwechseln

Auf fünf Bühnen gibt es außerdem ein breites Musikangebot. Rock, Schlager und fast alles dazwischen bieten zum Beispiel „Boerney & die Tri Tops“ an. Die Partyband aus Hamburg macht Stimmung auf der Hauptbühne am neuen Markt am Freitagabend um 21 Uhr. Dabei können die Zuschauer eine bunte Show mit vielen Kostümwechseln erwarten.

Eine ungewöhnliche Mischung gibt es am Samstag ab 21 Uhr mit „Deejay Plus“. Dabei wird ein Discjockey (DJ) von Live-Musikern unterstützt. Am weißen DJ-Pult im Hintergrund wird die Musik abgemischt, während im Vordergrund Sänger und /oder Instrumentalisten den Songs eine besondere Note verleihen. Davor spielt am Samstag gegen 18 Uhr die Iserlohner Band „Safe by Sound“.

Vor dem großen Feuerwerk am Sonntag gibt es noch Musik von der „Central Park Band“. Die Band aus Bochum widmet sich als Tribute-Band den Liedern von „Simon & Garfunkel“. Zwei harmonierende Stimmen, die Klänge von Akustikgitarren und gefühlvolle Songs zwischen Pop und Folk gehören zum Programm.

Gäste aus Hemers Partnerstadt Beuvry spielen mit

2019 hatten noch Gäste aus dem russischen Schelkowo das Musikprogramm mitgestaltet. Die Städtepartnerschaft liegt aufgrund des Ukraine-Krieges auf Eis. Stattdessen kommen Musiker aus der französischen Partnerstadt Beuvry. Der Chor „La Pastorale“ wird am Samstag um 16.30 Uhr auf der Hauptbühne spielen. Die Trommlergruppe „Gotamba Batucado“ ist Samstag und Sonntag als einer der Walking Acts auf der Aktionsfläche an der Sparkasse unterwegs.

Dr. Christian Wingendorf (Sparkasse), Julia Steiner (IKZ), Jörg Kötter (Sparkasse), Kulturbüroleiterin Laura Döring und Bürgermeister Christian Schweitzer haben das Herbsttage-Programm vorgestellt. Neben Sparkasse und Heimatzeitung unterstützen auch Radio Hennecke, Stöwe Beschriftungen, der Sauerlandpark, Veltins und die Wirtschaftsinitiative Hemer die Veranstaltung. Foto: Hendrik Schulze Zumhülsen

Neben der Hauptbühne am neuen Markt spielt die Musik auch auf der Wispa-Bühne, der Overhoffbühne am Alten Markt und auf der Bühne NT (Nachrichtentreff). Nicht von der Stadt organisiert ist das Programm auf der Bühne Cityschänke. Auf den offiziellen Flyern ist das Programm aber abgebildet.

Geschäfte sollen zum verkaufsoffenen Sonntag öffnen

Das Spektakel in der Innenstadt wird ebenfalls von einem verkaufsoffenen Sonntag begleitet. Ein mit deutlicher Mehrheit positives Votum gab es dafür schon im Betriebsausschuss für eigenbetriebsähnliche Einrichtungen, Feuerwehr, Sicherheit und Ordnung und im Haupt- und Finanzausschuss. Eine Gegenstimme kam dabei jeweils von der Partei Die Linke. Der Rat entscheidet endgültig darüber am Dienstag, 12. September.

+++ Nachrichten aus Hemer +++

Der Trödelmarkt für Jedermann Am Sinnerauwer findet am Samstag von 10 bis 19 Uhr sowie am Sonntag von 11 bis 19 Uhr statt. Wenige Standplätze stehen noch zur Verfügung. Eine Shuttle-Bus-Verbindung gibt es am Samstag und Sonntag von 12 bis 20 Uhr vom Parkplatz „Sauerlandpark“ und von der Haltestelle Regenbogenschule bis zur Haltestelle „Auf dem Hammer“ (bei Café Poggel). Der Standort des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) ist am Neuen Markt an der Straße An der Steinert.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hemer