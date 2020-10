Hemer. Ein 14-jähriges Mädchen wurde an der Straße In den Weiden von einem jugendlichen Täter überfallen.

Ein 14-jähriges Mädchen ist am Freitag gegen 14.05 Uhr das Opfer eines Raubüberfalls an der Straße In den Weiden geworden. Laut Polizei ging das Mädchen die Straße entlang, als ein ebenfalls jugendlicher Täter sie in einem Handgemenge schlug und ihr das Handy aus den Händen riss. Hinweise nimmt die Wache in Hemer unter 02372/90990 an.