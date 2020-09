Das Hemeraner Radnetz als „Flickenteppich“

Hemer. Die Grüne Alternative bezeichnet Teile des Radwegenetzes in Hemer als einen Flickenteppich.

Aufs Rad haben sich die Mitglieder der Grünen Alternative Hemer am Sonntagnachmittag geschwungen. Vom ZOB Hemer aus ging es zu einigen für den Fahrradverkehr neuralgischen Punkten in der Felsenmeerstadt. In Bezug auf das Radfahrnetz ist Hemer laut Josef Muhs, selbst leidenschaftlicher Radfahrer, ein völliger Flickenteppich. Er hatte die Tour am Sonntag für seine Mitstreiter ausgearbeitet. „Wenn man auf dem neuen Radweg fährt, meint man, man sei in den Niederlanden unterwegs, aber in Anbetracht der restlichen Radfahrwege ist Hemer Diaspora“, so das Ratsmitglied.

Die Beschilderung auf Hemers Fahrradwegen sei mehr als schlecht, teilweise absolut nicht nachvollziehbar. So enden Fahrradwege manchmal im Nichts. Auch kommen sich Fußgänger und Radfahrer an der einen oder anderen Stelle in die Quere, so Muhs. Eine Überführung an der Bahnhofstraße beziehungsweise Im Ohl fehle gänzlich. Die Unterführung am ZOB dürfe rechtlich nicht von Fahrradfahrern genutzt werden, da sie laut Stadt nicht die geforderte Mindesthöhe erfüllt.

Durch die Innenstadt Richtung Westig, anschließend durch Sundwig nach Deilinghofen und entlang des Sauerlandparks retour Richtung Stadtmitte und Schulzentrum an der Parkstraße ging es am Sonntag bei herrlichem Wetter für die Radler.

Gerade auch an den Schulen sei bezüglich des Radverkehrs Handlungsbedarf gegeben. Die GAH sieht im Fahrrad nicht nur touristischen Nutzen, sondern das Zweirad diene auch dazu, Lärm, Verkehr und CO2 zu reduzieren. Es sei daher Ziel und Pflicht der Grünen, sich dafür einzusetzen, dass man von jedem Stadtteil ohne Hindernisse ins Zentrum nach Hemer und in die Nachbarstädte kommt.