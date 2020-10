Das „schöne Leben“ und seine Schattenseiten

Was ist ein „schönes Leben“? Mit dieser Frage haben sich schon viele Künstler und Philosophen beschäftigt. Auch die Bilder der gleichnamigen Ausstellung in der PeRo-Kunstkapelle zeigen eine mögliche Antwort auf diese Frage. Am Wochenende haben verschiedene Mitglieder des Kunstvereins Iserlohn ihre Werke in der ehemaligen Friedhofskapelle gezeigt. Dabei kamen auch kritische Blicke auf das Thema zum Vorschein.

„Vor allem sind es stimmungsvolle Bilder, die mit guten Gefühlen verbunden sind“, erklärt Kunstverein-Sprecherin Petra Lukoschek. In verschiedenen Stilen, mit Kreide, Aquarell und Öl dominieren in der Kunstausstellung vor allem Naturmotive. Sonnenuntergänge, ein Reh, das in einer Waldlandschaft neugierig auf den Betrachter guckt, Blumenmotive. Teilweise in einem sehr abstrakten Gestaltung wie zum Beispiel von Künstler Krystian Styrnol. In seinen Werken wirken Strand und Gebirge wie Massen von Farben, die in eine Struktur gegossen worden sind.

Wenn man sich für Schönheit verbiegen muss

Allerdings auch in einer philosophischen Betrachtung stellen sich die Künstler dem Thema. „Was für den einen ein schönes Leben ist, ist für den anderen ein Leben mit Entbehrungen“, sagt Petra Lukoschek. Ein besonderes Werk, was sich mit diesem Aspekt beschäftigt, ist das Bild von Gabi Heimann. Auf gefärbtem und bemaltem Tuch zeichnen sich die Umrisse einer Balletttänzerin ab, die mit dem Rücken zum Betrachter steht. Ist diese Schönheit mit einem schönen Leben zu vereinbaren? Petra Lukoschek interpretiert: „Diese Tänzerinnen müssen sich verbiegen, um erfolgreich zu sein“. Schönheit und Erfolg stehen also auch teilweise mit Selbstaufgabe und enormen Anstrengungen in Verbindung.

Die Schattenseite des „schönen Lebens“ hat auch Robert Bluhm mit seinem Beitrag über den bei der Verhaftung zu Tode gekommenen George Floyd in einem Kunstwerk ausgedrückt. „Die Polizei ist unterbesetzt und in Amerika nicht gut ausgebildet. Und trotzdem sind sie ständig mit kritischen Situationen konfrontiert“, beschreibt es Robert Bluhm. Das Werk von ihm wirkt wie eine Grabplatte. Pflastersteine umringen ein weites Feld aus Farbe, aus denen ein Augenpaar und Teile eines weinenenden Gesichts herausbrechen. „Am Ende ist er auf der Straße gestorben“, so die Erklärung von Robert Bluhm. Darunter die Zahl 8,44 – die Zeitangabe in Minuten, in denen George Floyd im Griff der Polizisten war. Sein Tod hätte, so Bluhm, verhindert werden können.

Aber zurück zu den Werken, die die positiven Aspekte eines „schönen Lebens“ aufzeigen. Viele der Bilder, so beschreibt es auch Petra Lukoschek, haben auch mit persönlichen Erfahrungen der Künstler zu tun. So waren in der Ausstellung auch einige Impressionen aus den Urlauben der Künstler zu sehen. Ein entspanntes Ehepaar sitzt zum Beispiel mit seinem Hund auf einer Bank und blickt auf die Küste. „Das war ein echt schöner Urlaub“, sagt Robert Bluhm.

Ausstellung am 7. November

Insgesamt haben Christian Bisplinghoff, Rita Weychert, Brigitte Pempe, Krystian Styrnol, Barbara Holve, Diana Lammert, Robert Bluhm, Renata Pietrzyk und Monika Graf ausgestellt. Die nächste Ausstellung in der PeRo-Kunstkapelle findet mit dem Titel High Contrast“ am Samstag, 7. November, von 11 bis 19 Uhr und am Sonntag, 8. November, von 12 bis 17 Uhr statt.