Dauerausstellung mit Corona-Warnhinweisen

Die Dauerausstellung im Felsenmeermuseum hat sich in den vergangnen acht Wochen der Schließung nicht besonders verändert. Unübersehbar sind jedoch die Hinweise und die Wegführungen in der alten Villa Grah. Am Sonntag hat das Museum zum ersten Mal in Zeiten der Corona-Pandemie ihre Türen für Besucher geöffnet. Sonderausstellungen und Veranstaltungen sind aber weiterhin nicht erlaubt.

Durch ein Merkmal des Museums gestaltet sich der Überblick über die Besucherzahlen einfacher. Wie auch schon vor der Corona-Krise müssen Gäste vorher klingeln, um Einlass in die Räume zu erhalten. Schaukästen am Eingang und vor der Villa Grah weisen zudem auf die Hygienevorschriften hin. Wer das Museum betreten will, muss zum Beispiel eine Gesichtsmaske tragen.

Tätigkeiten des Heimatvereinsruhen aufgrund der Krise

Im Eingangsbereich wartet ebenfalls eine Flasche mit Desinfektionsmittel auf die Besucher. Zudem blicken einem direkt zwei Durchgang-Verboten-Schilder an. Die Museumsgäste müssen sich an einen klaren Rundgang halten, damit sie sich nicht über den Weg laufen. Aufgeklebte Pfeile weisen die Richtung. Die Toilette ist aufgrund der Auflagen zur Corona-Pandemie nur in Ausnahmefällen zu benutzen.

Am ersten Tag der Öffnung am Sonntag besuchte zwar nur ein älterer Herr mit seinem Enkel die Dauerausstellung. Trotzdem sieht Holm Diekenbrock, Vorsitzender des Bürger- und Heimatvereins, die Öffnung als Erfolg. „Es tut mir in der Seele weh, wenn das Haus zu ist“, sagt er. Während der Corona-Krise ruhen auch die Tätigkeiten seines Vereins, dessen Hauptreffpunkt das Felsenmeermuseum ist.

„Außer dem Diavortrag im Februar fanden bisher keine Veranstaltungen des Bürger- und Heimatvereins statt“, erklärt Holm Diekenbrock. Da der Künstler Willi Wehr in diesem Jahr seinen 100. Geburtstag feiern könnte, hofft er darauf, dass die eigentlich von Ende März bis Ende Mai stattfindende Sonderausstellung doch irgendwann im Jahr nachgeholt werden kann.

Digitale Ersatzangebote vom Heimatverein seien bisher nicht geplant, da diese auch nicht eins zu eins übertragen werden können. „Die Veranstaltungen leben vom Berichten und Erzählen und auch vom Austausch untereinander“, schildert der Vorsitzende des Heimatvereins. Bis weitere Lockerungen kommen, öffnet das Felsenmeermuseum mittwochs bis freitags von 12 bis 17 Uhr und sonntags von 11 bis 13 Uhr.