Dauerregen trübt Trödel auf Hemeraner Schulhof

Eigentlich sollte der Trödelmarkt rund ums Kind am Tag der Deutschen Einheit in Westig ein voller Erfolg werden, was blieb waren letztendlich acht hartgesottene Standbetreiber, die sich von Regen und Wind nicht vertreiben ließen. Der Trödelmarkt hat in Westig schon Tradition.

Früher hatte der Förderverein Stüps Westig ins Autohaus Bichmann zu dem Basar eingeladen. Erstmals wurde der Markt nun gemeinsam mit der Diesterwegschule Westig veranstaltet. Aufgrund der Corona-Pandemie musste der Trödelmarkt Open-Air stattfinden – bei herbstlichem Wetter ein Wagnis. Von den angemeldeten 15 Ständen bauten nur gut die Hälfte überhaupt auf und große Besucherströme blieben leider aus.

Auch der angekündigte externe Waffelverkauf fiel im wahrsten Sinne des Wortes ins Wasser und sagte einen Tag zuvor aufgrund der Wetterprognose ab. Aber nichtsdestotrotz wechselten an den Ständen einige Waren wie Kinderspielzeug oder Kinderbekleidung ihren Besitzern. Zu fairen Preisen konnte ein guterhaltenes Schnäppchen gemacht werden. Die eingenommenen Standgebühren aller angemeldeten Stände werden jetzt unter den beiden Westiger Einrichtungen brüderlich aufgeteilt. Auch wenn die erstmalige Kooperation nicht den gewünschten Erfolg brachte, soll der Westiger Trödelmarkt rund ums Kind fortgesetzt werden. Momentan suchen die Verantwortlichen für die nächste Auflage nach einer großen Halle, die mit Straßenschuhen betreten werden darf und genügend Platz in Pandemie-Zeiten bietet.

