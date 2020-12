Straßen Deckensanierungen an Urbecker Straße und Europastraße

Hemer. Die Stadt profitiert vom Sonderprogramm Erhaltungsinvestitionen 2021 und erhält 100.000 Euro Förderung für den Straßenbau.

Die Stadt Hemer profitiert vom Sonderprogramm Erhaltungsinvestitionen 2021. Rund 100.000 Euro an Fördermitteln für Straßendeckensanierungen sind mit der Mitteilung verbunden, die Bürgermeister Christian Schweitzer am Montag per Post von der Bezirksregierung Arnsberg erhalten hat. Damit sollen Teilbereiche der Urbecker Straße und der Europastraße im kommenden Jahr erneuert werden.

Straßenzustand wurde schon öfters bemängelt

Im Detail geht es laut Mitteilung der Stadt bei der Urbecker Straße um die Straßendecke zwischen den Kreuzungen Schützenstraße und Holbeinstraße auf rund 350 Metern Länge. Auf der Europastraße betrifft es den ebenfalls circa 350 Meter langen Abschnitt zwischen dem Kreisverkehr Apricker Weg entlang des Ernst-Loewen-Sportplatzes bis zur Hönnetalstraße. In dem Verfahren werden die Straßenoberflächen vier Zentimeter tief abgefräst und anschließend mit einer neuen Asphaltdecke überzogen.

„Die Zustände der beiden Straßen waren mehrfach im Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr thematisiert worden“, berichtet Bürgermeister Christian Schweitzer, „Politik und Verwaltung sind gleicher Meinung, dass diese dringend verbessert werden müssen. Umso mehr freut es uns, dass wir dafür jetzt eine Förderung erhalten haben.“

Die Ausschreibungen für die beiden Projekte sind bereits erstellt, so dass diese direkt nach der Genehmigung des städtischen Haushalts im kommenden Jahr veröffentlicht werden können.

Bauarbeiten finden unter halbseitiger Sperrung statt

Somit könnte der Abschnitt der Urbecker Straße laut Angaben der Stadt bestenfalls in den Sommerferien 2021 saniert werden, und auch die Erneuerung des Bereichs der Europastraße ist für die erste Jahreshälfte vorgesehen. Für beide Maßnahmen können die Vorarbeiten unter halbseitiger Sperrung umgesetzt werden. Für das Fräsen und Asphaltieren auf des rund 350 Meter langen Abschnitts an der Urbecker Straße plant die Stadt Hemer vier Tage ein, für die Europastraße etwa eine Woche.