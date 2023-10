Deilinghofen: 100 Gäste beim Frauenfrühstück

Deilinghofen. 100 Gäste beim ersten Frauenfrühstück nach der Pandemie in Deilinghofen: Sie hörten einen spannenden Vortrag von Katja Bernhardt.

Endlich wieder zusammenkommen, gemütlich miteinander reden, frühstücken und sich bei einem interessanten Vortrag informieren: Der Andrang beim ersten Frauenfrühstück nach der Corona-Pandemie hätte nicht größer sein können. 100 Frauen kamen am Samstag in das Martin-Luther-Haus nach Deilinghofen. Die Organisatorinnen rund um Kirsten Jäger waren angesichts des Ansturms überwältigt. „Wir hätten vielleicht so mit 60 Besucherinnen für den Neustart gerechnet“, so Jäger.

Vier Jahre hatte das Frauenfrühstück pausiert, fand es doch zuletzt im Herbst 2019 statt. Veranstaltet wurde es jeweils am ersten Samstag nach den Osterferien und den Herbstferien. 2012 feierte die Zusammenkunft noch in der Sundwiger Christuskirche Premiere. Fünf Jahre später folgte dann der Umzug ins Martin-Luther-Haus nach Deilinghofen, da die Räumlichkeiten der Evangelischen Kirchengemeinde Deilinghofen einfach geeigneter für die große Zahl an Besucherinnen sind.

Freude über Gäste aus Balve

Melanie Clauß aus dem Vorbereitungsteam begrüßte die Besucherinnen und die Referentin Katja Bernhardt. Erfreut waren die Organisatorinnen auch, dass einige Balverinnen den Weg nach Deilinghofen gefunden hatten, hat die Kirchengemeinde doch eine pfarramtliche Verbindung mit Balve. Mit einem kurzen Interview stellte sie die Autorin und Moderatorin aus Melsungen in der Nähe von Kassel vor. Anschließend wurde vor dem gemeinsamen Frühstück gesungen.

Frauenfrühstück Martin-Luther-Haus Deilinghofen: Katja Bernhardt referierte. Foto: Annabell Jatzke

Auf das ausgiebige Frühstück folgte der Vortrag zum Thema „Unterwegs mit leichtem Gepäck – vom Umgang mit Sorgen“. Die Referentin ging darauf ein, mit welchen Sorgen man sich im Alltag belastet. Grund, sich Sorgen zu machen, gebe es genug: Kriege, Krisen und Zukunftsängste. Hinzu kämen die persönlichen Sorgen wie Krankheit, Probleme in der Familie oder auch Einsamkeit. Dies alles belaste den eigenen Lebensweg und schnell fehle der Mut, den nächsten Schritt zu wagen.

Bildlich gesehen unterstrich Katja Bernhardt ihren Vortrag mit einem großen Wanderrucksack und Steinen darin, die Sorgen symbolisieren sollten. Viele dieser Sorgen, die man unterwegs mit sich herumschleppe, seien gar nicht die eigenen. Diese gelte es loszulassen, um sich nicht noch mit den fremden Sorgen zu belasten.

Kein Patentrezept, aber dafür „Wandertipps“

Katja Bernhardt stellte klar, dass sie kein Patentrezept parat hat, um den Sorgenballast abzuwerfen. Vielmehr sprach sie davon, dass sie ihren Zuhörern „Wandertipps“ mit auf den Weg gibt. Sie zeigte auf, wie es gelingen kann, trotz Angst und Sorgen hoffnungsvoll in die Zukunft zu gehen. Wege und Möglichkeiten, den eigenen „Sorgenrucksack“ zu erleichtern, damit die Lebensreise gelingt, gebe es zu genüge.

Der nächste Termin steht schon fest

Bereits jetzt schon können sich Interessierte für das nächste Frauenfrühstück am 13. April 2024 um 9 Uhr im Martin-Luther-Haus anmelden. Anmeldungen nimmt Kirsten Jäger unter 02372/500087 oder per E-Mail an frauenfrueh.hemer@gmx.de entgegen. Der Unkostenbeitrag beträgt zehn Euro. Je nach Nachfrage wird zudem eine Kinderbetreuung angeboten. Kinder zahlen mit Frühstück vier Euro. Bei der Anmeldung ist das Alter der Kinder mitanzugeben. Als Referentin erwartet die Frauen beim nächsten Mal Bärbel Olmesdahl.

