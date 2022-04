Der Frühling ist da – und in Hemer sollen Wiesen erblühen

Hemer. Der Stadtbetrieb verwandelt aktuell 11.500 Quadratmeter Fläche in Blühwiesen.

Der Frühling ist da – und die Stadt soll erblühen: In Hemer sind dieser Tage Traktoren des Stadtbetriebs Iserlohn/Hemer (SIH) im Auftrag der Stadt Hemer im Einsatz auf verschiedenen Wiesenflächen zu sehen, wie der SIH am Freitag mitteilt.

Die Arbeiten, die auf den ersten Blick vielleicht die Umwandlung der Böden in Kartoffelacker vermuten ließen, wie es heißt, dienten vielmehr der Vorbereitung von Blühwiesen. Seit zwei Jahren entwickelt der SIH demnach artenarme Rasenflächen in Blühwiesen mit hohem Artenreichtum an Pflanzen und Insekten. In Hemer werden im Laufe der kommenden Woche insgesamt 11.500 Quadratmeter in acht über das Stadtgebiet verteilten Parzellen eingesät sein.

Hier soll die Natur bald aufblühen:

Dazu gehören der rückwärtige Bereich der Oesetalschule, die Flächen vor der Realschule an der Urbecker Straße, der Holbeinstraße, dem Sportplatz Westiger Kreuz, dem Bolzplatz Auf dem Kamp, der Grundschule Deilinghofen, dem Ernst-Lowen-Sportplatz am Apricker Weg und die Einmündung Heppingsen/Frönsberg.

Kein Acker – hier soll es bald blühen. Foto: Privat

Um das Saatgut einzubringen wird die Grasnarbe maschinell gelöst und wieder abgelegt, anschließend wird der Boden aufgeschlitzt, das Saatgut eingebracht und der Boden wieder angedrückt und gewalzt. Auf den aktuell noch erdbraunen Oberflächen werden in den nächsten Wochen u.a. Schmetterlingsblütler, Sonnenblumen, Ringelblumen, Fenchel und verschiedene Kleesorten Bienen, Hummeln, Schmetterlingen und anderen Insekten nahrungsreiche Blühflächen bieten.

