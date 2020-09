Die Ergebnisse aus 57 Wahlkreisen auf dem Schirm

Hemer. Die Südwestfalen IT wertet für Kommunen wie Hemer die Ergebnisse der Kommunalwahl am 13. September aus

Am Wahlsonntag der Kommunalwahl am 13. September beginnt für das Team der Südwestfalen IT (SIT) um 18 Uhr die spannende Zeit. Aus 54 Kommunen und drei Landkreisen trudeln dann Stück für Stück die Ergebnisse der Rats-, Kreistags-, Bürgermeister- und Landratswahl ein. Automatisiert durch eine Software werden die Meldungen der Kommunen zusammengerechnet und ausgewertet. Und am Ende wird das vorläufige Ergebnis der Wahl mit Daten und Grafiken sichtbar.

„Die Kommunalwahl ist die komplizierteste Wahl“, beschreibt Volker Rombach, Wahlkoordinator für die SIT, das Prozedere am Wahltag. Denn schon bevor die Daten an die Rechner gehen, können einige Fehler passieren. Die Stimmzettel von vier Wahlvorgängen müssen die Wahlhelfer abzählen, mehrfach überprüfen und dann weitergeben. Das kann schon einmal dauern. Es gilt das Vier-Augen-Prinzip.

Die Ergebnisse der Bezirke werden dann in die entsprechende Software eingetippt und dann auf den Servern der SIT in Siegen zusammengerechnet und erfasst. Auch dabei werden die Stimmergebnisse noch einmal überprüft. Für jeden Bezirk gibt es nur eine bestimmte Anzahl von Wählern. Geht das Ergebnis auf, ist das ein Zeichen für die Richtigkeit der Ergebnisse.

Rund 5600 Meldungen kommen von den Kommunen in der Zeit von 18 bis 24 Uhr an. Um 18.10 Uhr geht es meistens schon los, die Peak-Zeit, wenn die meisten Meldungen ankommen, sei, so Volker Rombach, zwischen 18 und 20 Uhr. „Die Geräteleistung der Server ist an dem Tag deutlich verstärkt, da die Auslastung hoch ist“, erklärt der SIT-Wahlkoordinator. Für die Außendarstellung der Zwischenergebnisse werden außerdem Server angemietet. Um sich vor Hackern zu schützen, laufen die Server mit den Berechnungen autonom.

Auf Testservern wird für dieWahl schon einmal geprobt

Obwohl die Server in Siegen stehen, arbeitet der Großteil des SIT-Teams am Wahlabend in Hemer – 18 der 25 am Wahlsonntag aktiven Mitarbeiter. „Im Normalfall läuft alles automatisiert“, beschreibt es Volker Rombach. Bei 54 verschiedenen Kommunen im Märkischen Kreis, Kreis Soest, Hochsauerlandkreis, Rheinisch-Bergischen Kreis, Kreis Euskirchen und Kreis Unna kann aber immer wieder was schief gehen. Eine Kommune sieht eine Präsentation nicht richtig, Ergebnisse werden falsch weitergegeben und müssen korrigiert werden. Bei Fehlern muss das Team schnell eingreifen, auch die Überwachung der Datenströme wird unter anderem in Hemer erledigt.

Im Moment hat die Südwestfalen IT Testserver eingerichtet, damit die Kommunen das System schon einmal testen können. Auf einer Grafik wird Volker Rombach angezeigt, welche Kommune das System schon genügend ausprobiert hat. Hemer ist wie ein Großteil der teilnehmenden Gemeinden darunter.

Die gleiche Software bei leistungsstärkerer Hardware

Mit der Software dürfte die Stadt auch sonst schon vertraut sein. Denn die hat sich seit der vergangenen Kommunalwahl kaum geändert. „Die Software wurde zwar erweitert, ansonsten gibt es aber keine Unterschiede“, erklärt Rombach.

Was sich dagegen geändert hat, ist die Leistung der Server. Mit dem Rechenzentrum in Siegen kann die SIT auf modernere Hardware zugreifen. Diese ist auch besser gegenüber Hackerangriffen abgesichert. Auch durch das Glasfasernetz ist der Zugriff nun schneller möglich. Ebenfalls geändert haben sich die Zugangsarten zu den Präsentationen. Nicht nur am Computer, sondern auch über Tablets und Smartphones betrachten die Benutzer nun die Daten. Da der Verkehr nicht nur über Leitungen, sondern auch über das Mobilfunknetz geht, sind die Zugriffszahlen nicht so abrufbar wie früher.

Mit Spannung blickt Volker Rombach auch deswegen auf die Kommunalwahl, weil die SIT für die Kommunalwahl für die teilnehmenden Gemeinden die erste Quelle ist. „Da ist der Adrenalinspiegel schon erhöht“, hat er die Zeit am Wahlsonntag nach 18 Uhr im Blick. „Das Team arbeitet gut zusammen, dass wir auf ein gutes Ergebnis kommen“, ist er überzeugt.