Die Gemeinschaft legt sich ins Zeug

Deilinghofen. Ein Überblick über die Nachbarschaftshilfen in Zeiten von Corona von der Gemeinde Deilinghofen, den Pastoralverbund und „Mit Herz und Hand“.

Bei der evangelischen Kirchengemeinde Deilinghofen hat Diakonie eine ganz besondere Bedeutung. In Zeiten des Coronavirus lässt die Gemeinde die besonders gefährdeten Personengruppen und ab 70-Jährige in Deilinghofen, Apricke, Brockhausen und Riemke nicht alleine, stattdessen wurde ein Einkaufsdienst ins Leben gerufen. Auch Pastoralverbund und Stadt wollen Nachbarschaftshilfen aufgrund der Corona-Situation unterstützen.

Das Presbyterium der evangelischen Kirchengemeinde Deilinghofen hat sich in seinen Krisenabstimmungen, die durch die sich überschlagenden Ereignisse notwendig waren, nicht nur Gedanken über die reaktiven Schließungsmaßnahmen beispielsweise des Martin-Luther-Hauses gemacht, die absolut richtig und wichtig sind. Im Gremium ist man sich einig: Gerade in Krisenzeiten liegt es den Kirchen am Herzen, Menschen Hilfen anzubieten. Diesem Anspruch möchte die Deilinghofer Gemeinde als erstes mit der Einrichtung eines Einkaufsdienstes für Risikogruppen gerecht werden. Ab sofort bietet ein Team von Ehrenamtlichen einen Einkaufsdienst für Lebensmittel, Medikamente und Dinge des täglichen Bedarfs an. Jeweils dienstags und freitags von 9 bis 11 Uhr werden unter 0157/30937427 Bestellungen entgegengenommen. Die Auslieferung erfolgt jeweils am darauffolgenden Tag, also mittwochs und samstags nach telefonischer Ankündigung. Um auf die Hilfsaktion aufmerksam zu machen, wurde bereits über Facebook geworben.

Nachbarschaftshilfe über Pastoralverbund und

Dort findet die besonders von Cordula Stehmann, Christina Amelung und Berit Kleine organisierte Aktion jede Menge Zuspruch. Die Deilinghofer freuen sich, nicht alleine zu sein und spüren angesichts eines solchen Angebots den Zusammenhalt im Dorf. Des Weiteren werden Handzettel verteilt, um die Bevölkerung über die Aktion zu informieren. Auch der Pastoralverbund Hemer will einen Kreis von Ehrenamtlichen bilden, um den Menschen zu helfen. „Dabei denken wir an Ältere, die nicht mehr aus dem Haus gehen können oder an Menschen, die eventuell in der nächsten Zeit in Quarantäne zu Hause leben müssen“, heißt es in einer Mitteilung. Die Hilfe geschieht durch Telefonate und Besorgungen. Eine Kontaktmöglichkeit sowohl für Menschen, die helfen wollen, als auch für diejenigen, die Hilfe benötigen, gibt es unter 02372/10912, info@pastoralverbund-hemer.de oder info@carichic-hemer.de.

Auch die ehrenamtliche Nachbarschaftshilfe „Mit Herz und Hand“ bietet Hilfen an. Die Ehrenamtlichen haben es sich zur Aufgabe gemacht, unabhängig vom Alter, Geschlecht, Nationalität oder der Religion Bedürftige in allen Lebenslagen zu unterstützen. Der Kontakt zu den Ehrenamtlichen ist über die städtische Nummer 02372/ 551198 möglich. Hier ist ein Anrufbeantworter geschaltet, den die ehrenamtlichen Helfer regelmäßig abhören und Kontakt aufnehmen. Über eine interne Whatsapp-Gruppe wird dann die Hilfe organisiert, wie es Gründungsmitglied Antje Bötcher von Larcher erklärt.