Die große Frage: Wer wird neuer Dorfkönig in Westig?

Hemer. Der BSV Westig lädt für Samstag, 12. August, zum Dorfabend ein. Es wird der Dorfkönig ermittelt. Wie das geschieht.

Der BSV Westig freut sich auf die Monate August und September, denn dann wird im Ortsteil Westig ordentlich gefeiert. So findet am Samstag, 12. August, der traditionelle Dorfabend statt, und am ersten September-Wochenende lädt der Schützenverein zum großen Schützenfest ein und beendet damit in Hemer die Saison.

Höhepunkt des Dorfabends, der ohne Eintritt von allen Interessierten besucht werden kann, ist das Mannschafts-Vogelschießen, für das sich alle interessierten Gruppen bei Oliver Hennemann, Vorsitzender des BSV Westig, per E-Mail anmelden können (oliverhennemann@t-online.de). „Es gibt noch wenige freie Plätze“, so der Vereinsvorsitzende. Die Startgebühr pro Mannschaft beträgt 35 Euro.

Auf den Sieger wartet ein 150-Liter-Fass Bier

Der Dorfabend ist immer eine sehr unterhaltsame Angelegenheit, denn alle Teams legen sich um die Königswürde in Westig mächtig ins Zeug. Im vergangenen Jahr machte Thorsten Haun vom BSV Hemer das Rennen. Der sportliche Schießwettbewerb beginnt um 18 Uhr, damit es am Ende des Schießens auch wirklich einen neuen Dorfkönig gibt. Auf die teilnehmenden Mannschaften warten wieder flüssige Gewinne in Form von Bier, Sekt und anderen Spirituosen. Geschossen wird auf Apfel, Zepter, Krone, die Flügel, den Schwanz und den Rumpf. Die Mannschaft, die den Vogel von der Stange holt, kann sich auf ein 150-Liter-Fass Bier freuen.

Nach dem Schießen ist der Spaß noch lange nicht vorbei, denn für den Abend konnte DJ Max gewonnen werden. Das Essen am Dorfabend kommt von der Gaststätte „Das Peters“. Wertmarken können wieder per EC-Karte bezahlt werden.

