Die großen St.-Martins-Umzüge fallen aus

Obwohl in den Kindertagesstätten schon die Vorbereitungen für die St-Martins-Umzüge und Lichterfeste starten, dürfte die Stimmung dieses Jahr eine andere sein als sonst. Aufgrund der Corona-Krise können die Laternenfeste nicht wie gewohnt mit Eltern, Großeltern und Geschwisterkindern stattfinden. Auch die großen Veranstaltungen in Deilinghofen und in der Becke fallen aus. Stattdessen soll alles in einem kleineren Rahmen möglich sein – in der Regel auf dem Außengelände der Kitas.

Laternenbasteln gehört auch in ungewöhnlicher Zeit dazu

Für die Deilinghofer Kinder ist die Umstellung besonders groß. Normalerweise gehen zu St. Martin rund 300 Kinder und Eltern mit Laternen um die Streuobstwiese herum und treffen sich dann im Felsenmeerstadion. In diesem Jahr werden die Kinder mit ihren Laternen auf dem Außengelände der Kita Stephanus unterwegs sein, so die bisherige Planung. Die 109 Kinder werden in zwei Gruppen unterteilt und feiern das Laternenfest um St. Martin an zwei verschiedenen Tagen. Eltern und Geschwister werden daran nicht teilnehmen. Einen St.-Martin-Darsteller, der mit seinem Pferd die Kita-Kinder anführt, wird es ebenso wenig geben.

Der St.-Martins-Umzug des Deilinghofer Kindergartens ist in der Regel gut besucht und endet mit einem gemütlichen Zusammensein im Felsenmeerstadion. Das ist in diesem Jahr nicht möglich. Foto: Ralf Engel

Allerdings ist das Fest für die Kinder wichtig, wie Andrea Krause, Leiterin der Kita Stephanus, findet. „Wir wollen den Kindern etwas erhalten. Durch die Corona-Pandemie wird ihnen schon viel genommen“, ist sie der Meinung. Ihrer Beobachtung nach erkennen die Kinder, dass sie gerade in einer ungewöhnlichen Zeit leben. Aktuell sind die Jungen und Mädchen mit dem Basteln der Laternen beschäftigt. „Das lassen wir uns auch nicht nehmen“, sagt Andrea Krause. Der zweite große St.-Martins-Umzug würde normalerweise in der Becke stattfinden. Schon Mitte Dezember hatte sich die Vereinsgemeinschaft Becke aber schon darauf eingestellt, dass der gemeinsame Umzug von Schule und Kindergarten wahrscheinlich nicht stattfinden wird.

Anstatt dass nun im ganzen Dorf die Lichter brennen, veranstaltet der Kindergarten einen kleinen Umzug mit seinen zwei Gruppen. Vor allem die kleineren Kinder sollen aber, so Erzieher Pascal Lobert, die Tradition kennenlernen. „Das hat schon einen Wert in der kleinen Gemeinde“, sagt er. Zudem hebt der Erzieher der evangelischen Kita auch den christlichen Aspekt hervor. Durch die Geschichte von St. Martin würden die Kinder auch lernen, zu teilen.

Auch für Barbara Reers, Leiterin des katholischen Kindergartens St. Bonifatius, hat der traditionelle und christliche Aspekt des St.-Martins-Umzuges einen besonderen Wert. „Es ist wichtig, das mit den Kindern zu feiern“, sagt sie. Am Nachmittag soll zu St. Martin ein kleiner Umzug auf dem Gelände der Kita stattfinden, mit Martinsbrezeln und gemeinsamen Singen. „Wir haben ein großes Außengelände“, beschreibt sie die Lage. Dort könnten alle Gruppen der Kita mit genügend Abstand St. Martin feiern.

Umzug an mehreren Tagen mit getrennten Gruppen

Die evangelische Kita Stüps Westig will sich für das Fest mehrere Tage Zeit nehmen. An verschiedenen Tagen unternimmt jede Gruppe für sich einen Umzug auf dem Außengelände des Kindergartens. „Damit ist es etwas Besonderes für jede Gruppe“, berichtet Sandra Fritsch, Leiterin der Kita. Im Moment sind die Kinder damit beschäftigt, die Laternen für den kleinen Umzug zu basteln. „Das muss auf jeden Fall stattfinden. Das Wohl der Kinder steht im Vordergrund“, verweist sie darauf, dass der Umzug ohne Eltern und andere Familienmitglieder stattfindet.

Auch die Kita Sternenburg in Ihmert will zu St. Martin etwas Festliches mit den Kindern unternehmen. Noch will Kita-Leiterin Eva Jedrasik mit den Vorbereitungen erst einmal warten. „Die Sicherheit geht vor, morgen kann die Lage schon eine andere sein“, sagt sie. Geplant ist, die Geschichte um St. Martin zu erzählen und Brezeln zu verteilen. Wie der Umzug aussehen wird, ist noch nicht bekannt. „Wir sind da flexibel“, erklärt Eva Jedrasik.