Die Hütten der Hemeraner Weihnacht werden nicht aufgebaut

Hemer. Die Stadt Hemer sagt mit der Hemeraner Weihnacht, dem Neujahrsempfang und „Pizza und Politik“ gleich drei Veranstaltungen ab.

Es ist der Tag der Absagen und der damit verbundenen Enttäuschungen. In den vergangenen Tagen schon haben viele Vereine, Organisationen und auch teilweise die Kirche ihre Treffen, Versammlungen und Gottesdienste abgesagt, dazu kommen jetzt auch drei Absagen seitens der Stadt Hemer: Vor allen Dingen eine wird viele Bürger enttäuschen, denn viele haben sich darauf gefreut. So wird die „Hemeraner Weihnacht“, die für das nächste Wochenende geplant war, nicht stattfinden. Kurz vor dem kleinen Weihnachtsmarkt mit Lichterumzug am Freitag zieht die Stadt noch vor Bekanntgabe der Entscheidungen des Krisengipfels mit den Ministerpräsidenten die Notbremse – auch wenn der Weihnachtsmarkt im Herzen der Stadt rechtlich gesehen stattfinden könnte. Zudem sagt die Stadt angesichts der steigenden Coronazahlenden den Neujahrsempfang am 1. Januar und die Veranstaltung „Pizza und Politik“ ab.

„Die Entscheidung treffen wir schweren Herzens“, betont Bürgermeister Christian Schweitzer, „die Vorfreude war riesig!“

Viel Arbeit in die Vorbereitungen gesteckt

Viele Ehrenamtler hätten unglaublich viel Einsatz in die Vorbereitung ihrer Stände gesteckt, doch haben kurzfristige Absagen und die berechtigte Sorge der Standbetreiber vor Absatzeinbußen bei verderblicher Ware keine andere Entscheidung als eine Absage zugelassen, so der Bürgermeister. Bei Chef-Organisator und Kulturbüro-Leiter Martin Hofmann steht das Telefon nicht mehr still: Sowohl Standbeschicker, Ehrenamtliche und potenzielle Besucher fragen nach, ob die Hemeraner Weihnacht tatsächlich stattfindet. „Gerade die kommerziellen Anbieter hatten in den letzten zwei Jahren viele Verlustgeschäfte zu beklagen. Ihre größte Sorge ist es, dass sie auf Tausenden Bratwürstchen und zig Litern Glühwein sitzen bleiben“, so Martin Hofmann. Sie haben Bedenken, weil die Besucher aufgrund des momentanen Infektionsgeschehens auf den Besuch der Hemeraner Weihnacht verzichten könnten oder eine ganz kurzfristige Absage durch eine neue Coronaschutzverordnung erfolgt.

Absage ist eine solidarische Entscheidung

Für Christian Schweitzer war die Absage des Hemeraner Weihnachtsmarktes deshalb eine partnerschaftlich solidarische: „Die Veranstaltung wäre Stand heute rechtlich zulässig und im Außenbereich grundsätzlich auch vertretbar gewesen, niemand kann aber in der jetzigen Situation das Besucheraufkommen vorhersehen“. Daher habe man seitens der Stadt eine Abfrage bei den Partnern, die den Stadtfesten seit Jahren treu verbunden sind, gestartet. Im Ergebnis sei den meisten Beteiligten das wirtschaftliche Risiko schlicht zu hoch, so Hemers erster Bürger. „Wir hoffen, dass die Hemeranerinnen und Hemeraner mit dieser Entscheidung verständnisvoll umgehen“.

Auch Neujahrsempfang findet nicht statt

Der politische Krisenstab der Stadt Hemer hat zudem am Montagabend beschlossen, den Neujahrsempfang am 1. Januar abzusagen. Stattdessen soll der im Zwei-Jahres-Rhythmus stattfindende Neujahrsempfang der Stadt am 1. Januar 2023 erfolgen. Auch die Veranstaltung „Pizza und Politik – das etwas andere Speeddating“, die für den 11. Dezember im Jugendzentrum angekündigt war, fällt aus und soll im Frühjahr nachgeholt werden.

