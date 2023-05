Die Maus beim „Fantastischen Tag“ im Sauerlandpark Hemer

Hemer. Muttertag und das größte Familienfest: Tausende werden beim „Fantastischen Tag“ in Hemer erwartet. Wer außer der Maus alles kommt.

Der kleine Benedikt schaut noch etwas skeptisch: So viele fremde Menschen, zum Teil im dunklen Anzug und Krawatte – und dann noch dieses große plüschige Wesen mit den großen Klimperaugen – wobei zur Maus hat Benedikt gleich Vertrauen gefasst, klar: Die beiden sind gute alte Bekannte. Und weil die Maus alles weiß, stimmt sie ein Ständchen zu Benedikts heutigem dritten Geburtstag an. Wobei – falsch, großer Fehler, denn auch die Kinder aus der Kita Mühlackerweg wissen: Die Maus hüllt sich – so wie immer – in vornehmes Schweigen. Sie lässt singen – und das übernimmt an diesem Morgen umso lauter ein alter Bekannter, weil gebürtiger Hemeraner, André Gatzke.

+++ Mehr zum Thema: Sauerlandpark Hemer: Darauf können sich Besucher 2023 freuen +++

Der Moderator und seine Freundin, die Maus, werden zusammen mit vielen anderen Stars der Kinder-Unterhaltung am Sonntag, 14. Mai, ab 11.15 Uhr im Sauerlandpark Hemer beim „Fantastischen Tag“, dem größten Kinderfest der Region, zu Gast sein. Am Muttertag gibt es also ein besonderes Ausflugsziel für die ganze Familie.

Maus-Fans aufgepasst: Weil der TV-Liebling – wie es sich für einen echten Star gehört – viele Verpflichtungen hat, wird die Maus exklusiv ab 11.30 Uhr auf der Bühne stehen – danach gibt es ein Meet & Greet mit dem Dreamteam. „Für die Maus und mich ist der Besuch im Sauerlandpark so etwas wie heimkommen“, sagt Gatzke. Man könne fast sagen, dass aus der rheinschen Frohnatur Maus, inzwischen eine Sauerländerin geworden sei. „Bei uns wird in diesem Jahr viel getanzt“, verspricht Gatzke, dessen Mutter selbst Erzieherin im Kiga Mühlackerweg war. „Wir werden dafür sorgen, dass die eingerosteten Knochen wieder in Bewegung kommen“ - sagt’s und wie zum Beweis schwingt die Maus die Hüften.

+++ Lesen Sie auch: Warum ein Musical-Projekt in Hemer die Kinder fasziniert +++

Die Maus und André Gatzke sind mit vielen weiteren Freunden am Sonntag beim "Fantastischen Tag" im Sauerlandpark zu Gast. Foto: Miriam Mandt-Böckelmann / IKZ

Bewegt geht es auch bei Singa und dem „TanzAlarm“ weiter (13 Uhr und 15.30 ), bevor Piet Flosse mit der Quiz-Show „1,2 oder 3“ die Köpfe zum Rauchen bringt (13.30 Uhr und 16 Uhr). Für Live-Musik auf der Bühne sorgt Sänger ANTON mit seinem Familienpop (14 Uhr und 16.30 Uhr). In diesem Jahr gibt es eine Premiere: Ernie und Bert aus der Sesamstraße sind im Sauerlandpark unterwegs und freuen sich auf viele nette Begegnungen mit den Fans. Doch was wäre der Fantastische Tag, ohne die Unterstützung der heimischen Kinder, die als Tänzerinnen und Tänzer von „Ballett meets Pop“ und der Ballettschule am Sauerlandpark auf der großen Bühne ihr Können zeigen. Mit dabei auch: Das Familienzentrum Stüps, das Spielmobil der Stadt und das Grüne Klassenzimmer.

Ausstrahlungswirkung über die Region hinaus

Man könne sich seit vielen Jahren auf die Unterstützung der Sparkasse Märkisches Sauerland verlassen, so Park-Geschäftsführer Thomas Bielawski. Dr. Christian Wingendorf vom Vorstand der Sparkasse outete sich als Fan: „Der Fantastische Tag ist ein Höhepunkt im Veranstaltungsjahr und ich bin immer wieder überrascht, von wo überall die Besucher anreisen.“ Das Kinderfest habe Ausstrahlungswirkung über die Region hinaus. Schirmherr und Bürgermeister Christian Schweitzer betonte, wie wichtig der Sauerlandpark sei, um sich als „familienfreundliche Stadt“ zu präsentieren: „Viele Familien kommen am Fantastischen Tag das erste Mal in den Sauerlandpark und lernen ihn kennen, es ist ein schöner Anreiz, um einmal wieder zu kommen“, so der Bürgermeister.

+++ Auch interessant: Brandstifter aus Hemer bekommt Betreuung zur Auflage +++

Wenn der Wettergott ein Einsehen hat, kann am Sonntag auch der neue Wasserspielplatz eingeweiht werden: „Wir sind im Endspurt, allerdings brauchen wir für die letzten Arbeiten absolute Trockenheit“, so Bielawski.

Der Fantastische Tag wird am 14. Mai von 11 bis 17 Uhr gefeiert. Besitzer der Dauerkarte L haben freien Eintritt, alle anderen Gäste benötigen eine Tageskarte.

+++ Weitere Nachrichten aus Hemer +++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hemer