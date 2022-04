Die Musik schafft neue Möglichkeiten und Begegnungen

Hemer. Musik verbindet und fördert die kulturelle Teilhabe: Die Stadt Hemer lädt Geflüchtete aus der Ukraine in die Musikschule ein.

Die Musikschule der Stadt Hemer lädt Geflüchtete jeden Alters aus der Ukraine zu einem ersten Kennlern- und Interessensaustausch am Montag, 2. Mai, um 17 Uhr in den Veranstaltungsraum (2.OG, Raum 222; Nelkenweg 5-7) der Musikschule ein. Musik fördere die kulturelle Teilhabe und Inklusion von Menschen unterschiedlicher Herkünfte, schaffe neue Begegnungen und sei daher auch ein wichtiger Beitrag für den gesamtgesellschaftlichen Zusammenhalt, schreibt die Stadt, die auf viele Interessierte hofft.

Dazu gehören beispielsweise Kooperationsangebote der Musikschulen mit allgemeinbildenden Schulen und Jugendzentren, Einzelunterricht sowie Unterricht in Kleingruppen, Percussion-Unterricht, Ensemblearbeit oder Unterstützung im Spracherwerb durch interkulturelle Chor- und Singangebote.

Beratungen sind möglich

Viktoria Ibsch wird als Klavier- und Chorpädagogin – für Kinder, Jugendliche und Erwachsene – sowie als Dolmetscherin für alle an diesem Tag agieren. Ralph Schulte, Leiter der Hemeraner Musikschule, steht für Fragen im Vorfeld per

E-Mail an r.schulte@hemer.de oder 02372/551-740 und für Beratungen direkt am Veranstaltungstag am 2. Mai gerne für die Besucher zur Verfügung.

