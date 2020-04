Die Pflanzen blühen auch in der Krise

Hemer. In den Zeiten der Corona-Pandemie fallen Urlaube und Konzerte aus. Es bleibt also genügend Zeit für Gartenarbeit.

Sprießende Pflanzen, die kräftigen Farben der Blütenblätter und schwirrende Insekten weisen auch in der Corona-Krise darauf hin, dass der Frühling angekommen ist. Gerade in einer Zeit der Kurzarbeit, der ausfallenden Konzerte und Kulturveranstaltungen sowie dem Reiseverbot verbringen die Menschen mehr Zeit Zuhause. Wenn der Terminkalender leer ist, bleibt unter anderem Zeit für die Gartenarbeit. Allerdings sorgt im Moment das trockene Wetter und der Wind für harte Böden.

Eva Rittinghaus pflegt zusammen mit ihrem Mann eine 10.000 Quadratmeter große Gartenfläche. Obwohl im Frühling und im Herbst eigentlich Pflanzzeit wäre, hält sie sich mit dieser Aktivität im Moment zurück. „Man kann natürlich etwas anpflanzen. Da muss man nur den Boden gut bewässern“, erklärt sie. Im Moment kümmert sie sich auf ihrem großen Grundstück um die Bewässerung und die Düngung der kräftig-grünen Pflanzenschar.

Den Garten zum Zuhause von Wildbienen machen

Für sie stehen aber auch die Formschnitte der Buchsbäume, Eiben und Kegelpflanzen an sowie die Reinigung der Gartenmöbel. „Das sind Sachen, da nimmt man sich normalerweise nicht die Zeit für“, sagt sie. Bei einer Fläche von 10.000 Quadratmetern fällt auch das regelmäßige Unkrautzupfen an.

Die Hemeranerin, die auch regelmäßig bei den offenen Gärten im Ruhrbogen mitmacht, hat aber auch andere Ideen, was man in der veranstaltungsfreien Zeit im Garten erledigen kann. So kann der Garten für Wildbienen attraktiver gemacht werden. Bienenhotels aus unbehandelten Baumscheiben würden ihr da einfallen, ebenfalls ein sogenanntes Sandarium. Zum Beispiel mit einer Mischung aus Sand und Lehm kann auf einer freien Fläche im Garten ein Lebensraum für im Boden nistende Wildbienen geschaffen werden. Eva Rittinghaus hat eine Stelle mit Lehmboden in ihrem Beet für die Insekten frei gemacht und den Platz mit Totholz umrandet. Ebenfalls für die Insekten ein Segen ist das Anlegen einer Wildblumenwiese mit Samen von heimischen Pflanzen.

Eine weitere Idee der Gartenbesitzerin ist das Anlegen eines Hochbeets. Darauf kann Gemüse angebaut werden, Radieschen oder Puffbohnen. Auch eine Kräuterspirale ist eine Idee, wie man im eigenen Garten etwas anbauen kann.

Auch für Kinder, die in der Corona-Zeit viel Zeit Zuhause verbringen, sieht Eva Rittinghaus eine Möglichkeit, sich mit dem heimischen Garten zu beschäftigen. Für Kinder-Beete schlägt sie den Anbau von Kresse oder Radieschen vor. „Da sieht man schnell einen Erfolg“, sagt sie.

Sauerlandpark mulcht, um die Feuchtigkeit zu bewahren

Auf der Flora-Ebene reihen sich die Beete aneinander. Die Pflanzen benötigen bei dem Wetter viel Wasser. Foto: Wolfgang Meutsch

Gegenüber der Fläche, die Sauerlandpark-Geschäftsführer Thomas Bielawski und sein Team im Moment im Sauerlandpark versorgen muss, wirkt der enorm große Garten von Eva Rittinghaus fast schon winzig. Bei der anhaltenden Dürre sind die Sauerlandpark-Mitarbeiter gerade damit beschäftigt, die zahlreichen Pflanzen zu gießen. „Wir haben zurzeit kaum Niederschläge. Und dazu verschärft noch der starke Wind die Lage“, sagt der Geschäftsführer der Sauerlandpark GmbH.

Eine Möglichkeit, die Feuchtigkeit im Boden zu erhalten, sieht er im regelmäßigem Mulchen der Flächen. Dafür gebe es einige Möglichkeiten – ob mit Rindenmulch, Splittmulch oder mit liegengelassenen Laub. Auch wenn Besucher nicht mehr in den Park dürfen, müssen sich die Sauerlandpark-Mitarbeiter um die Pflanzen kümmern.