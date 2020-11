Erst die Polizei beleidigt und danach attackiert

Polizeibeamte waren wegen einer Ruhestörung an der Bräuckerstraße. Dort trafen sie auf die beiden aggressiven Männer aus Hagen und Hemer.

Hemer. Mit Pfefferspray konnten die beiden aggressiven Männer aus Hagen und Hemer von den Beamten überwältigt werden.

Bei einem Einsatz am Sonntag gegen 3 Uhr an der Bräuckerstraße wurden zwei Polizeibeamte von zwei 38-jährigen Männern aus Hemer und aus Hagen beleidigt und anschließend bei der Feststellung der Personalien leicht verletzt. Laut Polizeiangaben nahmen die Polizisten einen Einsatz wegen Ruhestörung wahr, als zwei Personen sie grundlos beleidigten und neben dem erhobenen Mittelfinger auch vor Ort „rumgrölten“.

Auf Ansprache waren die beiden 38-jährigen Männer nicht zur Ruhe zu bewegen. Die Beschimpfungen aus der Fäkaliensprache nahmen außerdem zu. An der Ruhestörung waren die Männer aus Hemer und Hagen laut Angaben der Polizei offenbar beteiligt.

Bei der Personalienfeststellungen kam es dann laut Polizei zu erheblichen Widerstandshandlungen der beiden Tatverdächtigen. Nur unter dem Einsatz von Pfefferspray konnte die Aggressoren überwältigt werden.

Im Anschluss daran mussten die beiden leicht verletzten Tatverdächtigen ebenso wie die 46- und 24-jährigen Polizisten in der Paracelsusklinik behandelt werden. Danach wurden die beiden Widerständler dem Polizeigewahrsam in Iserlohn zugeführt. Die Ermittlungen dauern an.