Auch wenn das Schützenfest des BSV Westig in diesem Jahr ausgefallen ist, auf die Kranzniederlegung am Ehrenmal im kleinen Kreis wollte der Verein nicht verzichten.

Es ist ein kleiner Kreis, der sich am Freitagabend am Westiger Ehrenmal versammelt hat, aber das Anliegen der Gruppe ist groß. Sie wollen der Toten gedenken, so wie sie das traditionell zum Schützenfestauftakt tun.

Auch wenn coronabedingt dieses Jahr kein Schützenfest stattfindet, ist es den Schützen rund um ihren Vorsitzenden Oliver Hennemann wichtig, den Kranz niederzulegen. Mit dabei sind die Pastöre der evangelischen und der katholischen Kirchengemeinde, Bernd Bartelheimer und Dietmar Schulte.

Auch wenn man sie auf Grund des Feierabendverkehrs auf den Straßen schlecht verstehen kann, ist die Botschaft klar: Das Totengedenken ist wichtig und soll in dieser schwierigen Pandemiezeit nicht fehlen. Dabei geht es nicht nur um die Opfer der Kriege und von Verbrechen, sondern auch um die Opfer der Pandemie. „Das alles lässt uns stiller werden, und die Sehnsucht nach Normalität wächst“, so Bernd Bartelheimer. Dieter Schulte liest die Fürbitten.

In kleiner Runde ehrte der BSV Westig anschließend seine Jubilare. Seit 60 Jahren ist Rolf Richter (Ari) im Verein, und seit 50 Jahren gehören Lothar Hagemann und Ehrhard Schelte (beide 1. Kompanie) sowie Friedrich Wolf (3. Kompanie) zum Schützenverein. Rüdiger Schäfer aus der „Dritten“ wurde für seine 40-jährige Mitgliedschaft geehrt. Folgende sieben Mitglieder sind seit einem Vierteljahrhundert dabei: Michael Giebels, Christine Habor, Dieter Hinkelmann, Lukas Rosenbaum (alle 2. Kompanie), Oliver Wetter (3. Kompanie), André Hübner und Resi Suffrian (beide Ari).

Goldkönig in diesem Jahr ist Gundolf I. Hennemann, und Silberkönig Helmut II. Pfeiffer.