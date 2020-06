Die Verteidigungsministerin im Zuschauerauto

Hemer. Annegret Kramp-Karrenbauer hat das Konzert der Big Band der Bundeswehr im Sauerlandpark besucht. Gegen Mittag war sie noch in Berlin.

Es kommt nicht oft vor, dass der prominenteste Gast bei einem Konzert auf der Grohe-Bühne im Publikum sitzt und nicht auf der Bühne für die Musik sorgt. So war es für die Zuschauer des Autokonzertes der Big Band der Bundeswehr am Montagabend eine Überraschung, als plötzlich Verteidigungsministerin und CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer zu sehen war. Gegen Mittag hatte sie noch die Sitzung des CDU-Präsidiums in Berlin geleitet.

Ein grün-weißer Bully der Landespolizei geleitet zwei schwarze Autos der Bundespolizei und einen Mercedes mit Berliner Kennzeichen zum Eingang des Grohe-Forums. Aus dem Wagen steigt erst CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak und dann die Verteidigungsministerin. In direkten aber nicht hastigen Schritten geht es dann in die Halle hinein. Dort spricht sie unter anderem mit Sauerlandpark-Geschäftsführer Thomas Bielawski, der ihr die Geschichte des Parks in kurzen Auszügen mitteilt – vom ehemaligen Kasernengelände bis zum Landschaftspark. Parallel beginnt die Big-Band der Bundeswehr ihr Konzert.

Kleine Präsente für die CDU-Vorsitzende

Rund 60 Autos haben sich für das Konzert der Big Band der Bundeswehr auf dem Himmelsspiegel versammelt. Foto: Wolfgang Meutsch

Nach einer kurzen Einführung von Moderator Johannes Langenfeld wird Annegret Kramp-Karrenbauer auf die Bühne gebeten. Ihr Auftritt ist kurz. „In den ersten Wochen von Corona, als man nicht wirklich was unternehmen konnte, hat mir Musik sehr geholfen“, sagt sie. Ein Autokonzert habe sie noch nicht gesehen, obwohl sie das ein oder andere Hupkonzert schon erlebt habe, teilt sie mit. Dann gibt es kurz noch kleine Geschenke vom Moderator: Ein Kochbuch und einen Mundschutz der Big Band erhält die Verteidigungsministerin. „Damit können sie jetzt angeben“, erzählt Johannes Langenfeld flapsig. AKK verlässt die Bühne und sieht sich in ihrem schwarzen Mercedes das Konzert an.

Für die Musiker der Bundeswehr ist es das erste Mal, dass sie ein Autokonzert geben. Sie spielen Medleys verschiedener Künstler und Stilrichtungen. Moon River von Henry Mancini ist dabei, aber auch die Beatles, die Jackson Five und Leonard Cohen.

Gegründet wurde die Big Band im Jahr 1971, seitdem spielt das Ensemble ohne Gage. Alle Einnahmen der Show an den drei Tagen gehen als Spende jeweils zu 50 Prozent an die Stiftung der Sparkasse Märkisches Sauerland und an das Bundeswehr Sozialwerk.

Letzteres setzt sich für unschuldig in Not geratene Familien von Soldaten ein, die Stiftung der Sparkasse hilft unter anderem Menschen, die durch die Corona-Krise in Schwierigkeiten gekommen sind.