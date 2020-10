Die vorbildliche Arbeit des Hospizkreises wird belohnt

Trauer- und Sterbebegleitung – der Hospizkreis Hemer übernimmt im Stadtgebiet wichtige Aufgaben und seine Arbeit findet große Anerkennung. Die Ehrenamtlichen sind zur Stelle, wenn Familien Unterstützung benötigen, wenn ein Familienangehöriger seine letzte Reise antritt. Es wird nicht nur den Sterbenden, sondern auch den Menschen in seinem engstem Umfeld zur Seite gestanden. Zudem hält der Hospizkreis noch weitere Angebote wie zum Beispiel das Trauercafé bereit, in dem sich Menschen in ungezwungener, netter Atmosphäre austauschen können, wenn sie in irgendeiner Form von Trauer betroffen sind.

Anerkennung der wichtigen Arbeit

Dass die Arbeit des Hospizkreises gesehen und anerkannt wird, zeigt auch eine Spendenaktion zu Gunsten des Vereins. Unter dem Titel „Jetzt Herz zeigen“ haben die dm-Filialen eine Aktion gestartet, in dem sie gemeinnützige Vereine in der Stadt stärken möchten. Am 28. Oktober fand ein bundesweiter Spendentag statt, und dm spendeten fünf Prozent des Tagesumsatzes anteilig an die Partnerprojekte der besonderen Aktion.

Filialleiterin übergibtsymbolischen Scheck

Hemers dm-Filialleiterin Irina Neufeld übergab am Freitag einen symbolischen Scheck an Dorothea Hoffmann und Doris Kristeller vom Hospizkreis, und die beiden Damen, die die Summe im Vorfeld der Übergabe nicht kannten, freuten sich riesig. Es wechselten insgesamt genau 672,78 Euro den Besitzer.

Die beiden Frauen konnten bei der Spendenübergabe vor der dm-Filiale im Medio Center schon genau sagen, wofür das Geld im Verein genutzt wird: Zum einen stehen aktuell Weiterbildungen im Bereich der Trauer- und später auch im Bereich der Sterbebegleitung an. Zudem wird das Geld in die Stelen auf dem Waldfriedhof fließen, denn der Hospizkreis organisiert auch Bestattungen für die Menschen, die alleine sind und es niemanden gibt, der sich nach dem Tod um die Beerdigung kümmert.

Sich in der Gesellschaft einzubringen und sie positiv mitzugestalten, gehört zum Selbstverständnis des Unternehmens, heißt es aus den eigenen Reihen. Für sein nachhaltiges Engagement unterhielt dm bereits den Deutschen Nachhaltigkeitspreis und den Deutschen Kulturförderpreis.