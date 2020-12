Die Weihnachtsbotschaft in großer Vielfalt

Hemer. Heiligabend werden Gottesdienste Open-Air, in der Fabrikhalle, Kurzandachten und Live-Streams geboten.

Maria und Josef fanden keinen Platz in der Herberge, über Weihnachten werden nicht alle Hemeraner einen Platz in den Kirchen finden. Die ersten Gottesdienste sind bereits ausgebucht. Kein Wunder, wenn wegen der Corona-Schutzmaßnahmen statt 200 nur 30 in die Kirche dürfen. Durch zahlreiche Zusatzangebote versuchen die evangelischen Kirchengemeinden und der Pastoralverbund allen Gläubigen die Möglichkeit zu bieten, die frohe Weihnachtsbotschaft am Heiligen Abend zu hören. Trotz schwieriger Planungen mit Online-Anmeldungen, Hygienekonzept, Abständen, Ordnern und vielem mehr sind viele kreative Lösungen herausgekommen. Open-Air-Gottesdienste, Live-Stream, ein Gottesdienst in einer Fabrikhalle, mobile Krippenwagen mit Andachten und vieles mehr werden geboten.

Die schwierigen Planungen haben die Hemeraner Pfarrer ökumenisch vereint. „Kirche und Weihnachten finden statt“, formuliert Pastor Dietmar Schulte vom Pastoralverbund die klare Botschaft. Nur ist vieles anders als gewohnt. „Wir geben uns größte Mühe, mit verschiedenen Formaten Heiligabend nicht ausfallen zu lassen“, sagt Sundwigs Pfarrerin Sonja Timpe-Neuhaus.

Viele Angebote fürunterschiedliche Bedürfnisse

Dabei soll auch auf unterschiedliche Stimmungen der Gemeindeglieder eingegangen werden. Manche Menschen seien sehr sorglos, andere sehr zurückhaltend, berichtet Deilinghofens Pfarrer Manuel Janz. „In ökumenischer Vielfalt und Kreativität wollen wir auf die verschiedensten Bedürfnisse eingehen“, fasst er die Angebote zusammen. So können Open-Air oder in einer Fabrikhalle viele zusammenkommen, bei Andachten vor Ort nur wenige. Wer lieber daheim bleiben möchte, kann die Gottesdienste am Computer verfolgen. Guten Gewissens wollen die Gemeinden Sicherheit bieten, betont Ihmerts Pfarrerin Gaby Bach.

Freiluftgottesdiensteam Vitus-Denkmal

Vorgestellt haben alle Gemeinden ihre Angebote an jenem Ort, der schon die erste Besonderheit an Heiligabend ist – am Vitus-Denkmal vor Haus Hemer. Dort finden zwei ökumenische Freiluftgottesdienste statt. Ursprünglich waren diese im Sauerlandpark geplant. Aus organisatorischen Gründen haben die Gemeinden umgeplant. Das Interesse ist so groß, dass der erste Kurzgottesdienst mit Posaunenchor und Martin-Luther-Kantorei bereits ausgebucht ist. Ein weiterer ungewöhnlicher Ort ist sicherlich die Fabrikhalle von Schulte-Verpackungen, in die die evangelische Kirchengemeinde Deilinghofen einlädt.

Spätestens jetzt sollten sich Familien ihre Teilnahme überlegen, denn ohne Anmeldungen geht in diesem Jahr nichts. Interessierte sollten sich für genaue Informationen und laufende Änderungen auf der jeweiligen Homepage der Gemeinde informieren. Folgende Gottesdienste an Heiligabend sind derzeit geplant:

Pastoralverbund Hemer :

Offene Kirchen an Heiligabend: St. Marien 16 -18 Uhr, St. Petrus Canisius 15 - 16 Uhr, St. Bonifatius 13- 15 Uhr, 10 - 12 Uhr mit Gesprächsmöglichkeit mit einem Priester und sich segnen zu lassen, Christkönig 15 bis 17, 10 - 12 Uhr mit Gesprächsmöglichkeit mit einem Priester; St. Peter und Paul 14 - 17 Uhr, 10 - 12 Uhr mit Gesprächsmöglichkeit mit einem Priester.

Auf dem You-Tube-Kanal: 15 Uhr kurzer weihnachtlicher Familiengottesdienst. Eine Weihnachtsgeschichte mit Bildern für kleinere Kinder. 22 Uhr Live-Stream Christmette aus St. Peter und Paul.

15 Uhr und 16 Uhr weihnachtlicher ökumenischer Kurzgottesdienst am Haus Hemer. Die Anmeldung erfolgt nur online auf der Seite des Pastoralverbunds.

16 Uhr Christmette St. Petrus Canisius (keine Anmeldemöglichkeit mehr), 17 Uhr Christkönig (keine Anmeldemöglichkeit mehr),

St. Bonifatius Sundwig: 16.00 Uhr Christmette (zusätzlicher Gottesdienst, bisher nicht im Gottesdienstplan), 18 Uhr St. Bonifatius (ausgebucht), 18 Uhr Open-Air-Christmette Vitus-Denkmal, 22 Uhr Christmette mit Live-Stream St. Peter und Paul. Gemäß der gesetzlichen Vorgaben und der begrenzten Plätze sind für alle Gottesdienste Anmeldungen im Pfarrbüro nötig. Sie können telefonisch unter 02372/10912 oder per E-Mail info@pastoralverbund-hemer.de erfolgen.

Viele Kurzgottesdienstein der Ebbergkirche

Ev. Kirchengemeinde Hemer:

Ebbergkirche: 15, 16 und 17 Uhr Kurzgottesdienste für Familien, 18, 19 und 20 Uhr Kurzgottesdienste, 23 Uhr Christmette.



Kreuzkirche: 15.30 und 16.30 Uhr Gottesdienst mit Krippenspiel, 18 Uhr Christvesper. Anmeldungen nimmt Pfarrer Bartelheimer entgegen.

Christuskirche: 15 Uhr Gottesdienst, 16.30 Uhr Gottesdienst mit Krippenspiel und Live-Stream.

Ispei: 16 Uhr Open-Air-Gottesdienst.

Paul-Schneider-Haus: 17.30 Uhr Christvesper. Eine Voranmeldung ist wegen des begrenzten Platzangebots im Gemeindebüro notwendig. Die Sitzplätze werden dann zugewiesen.

Ev. Kirchengemeinde Deilinghofen: 15.30 Uhr: Familiengottesdienst in einer beheizten Halle der Fa. Schulte Verpackungs-Systeme, Amerikastraße 1 im Gewerbepark Deilinghofen. Die Teilnahme ist nur mit Voranmeldung möglich: über die Homepage www.stephanus-kirche.de, oder beim Gemeindebüro ( 02372/ 55 636 632 bzw. Gemeindebuero@stephanus-kirche.de). Der Gottesdienst wird auch per Live-Stream übertragen, abrufbar auf der Homepage der Gemeinde. Ein Gottesdienst in der Stephanus-Kirche ist wegen der geringen Platzkapazität aufgrund der Corona-Abstandsregeln an Heiligabend leider nicht möglich. Ab 17 Uhr mobiler Krippenwagen mit Andachten und Posaunenchor im Dorf.

Ev. Kirchengemeinde Ihmert: 14.30 und um 16.30 Uhr jeweils ein Mitmachgottesdienst besonders für Familien mit Kindern. 18.30 Uhr besinnlicher Gottesdienst in der Ihmerter Kirche. Zu diesen Gottesdiensten bitte unbedingt anmelden bei Christiane Böhm, 0157 70 55 34 44 .

Die Zeiten der Gottesdienste an den Weihnachtsfeiertagen folgen noch.