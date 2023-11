„Die Welle“: Schüler bringen Gefahren in Hemer auf die Bühne

In der Europaschule in Hemer wurde das Stück „Die Welle“ aufgeführt.

Hemer Was durch Gruppenzwang und Extremismus passieren kann, haben Schülerinnen und Schüler in Hemer eindrucksvoll auf die Bühne gebracht.

Es war ihnen ein wichtiges Anliegen, was sie eindrucksvoll auf der Bühne bewiesen: Schülerinnen und Schüler des Kurses „Darstellen und Gestalten“ der Europaschule in Hemer haben sich mit dem Nationalsozialismus und seinen grausamen Folgen auseinandergesetzt und eine eigene Version des Stückes „Die Welle“ auf die Bühne gebracht. Am Donnerstag zeigten die Jugendlichen in der Aula der Schule, was sie erarbeitet hatten, und das konnte sich wirklich sehen lassen. Alle freuten sich am Ende über lang anhaltenden Applaus. Es war ihnen gelungen, das Publikum zum Nachdenken zu bringen, was man in vielen Gesichtern sehen konnte.

Die Jugendlichen hatten sich auf der Bühne in verschiedene Rollen begeben. Foto: Carmen Ahlers / Iserlohner Kreisanzeiger und Zeitung

Nicht einfach nur ein Mitläufer sein

Die Hemeraner Fassung der „Welle“ spielte in einem willkürlichen Geschichtskurs, irgendwo in Deutschland. Unterrichtsinhalt ist der Nationalsozialismus. Die Schülerinnen und Schüler sind der Ansicht, dass es gerade in der heutigen Zeit wichtig sei, so ein Stück mit diesem Inhalt aufzuführen, weil man immer noch zeigen müsse, was Gruppenzwang und Extremismus bewirken kann, wenn man, ohne darüber nachzudenken, einer Person oder einer Bewegung folgt. Ein Mitläufer zu sein, ist nach Meinung der Jugendlichen alles andere als richtig.

Das Theaterstück regte zum Nachdenken an. Foto: Carmen Ahlers / Iserlohner Kreisanzeiger und Zeitung

Verschiedene Szenen auf die Bühne gebracht

Das Stück ist von allen Beteiligten gut vorbereitet und der Inhalt eindrucksvoll auf die Bühne gebracht worden. Alle legten sich mächtig ins Zeug und machten in verschiedenen Szenen deutlich, was es heißt, sich steuern zu lassen. Auf der Bühne kam die Welle nach und nach in Bewegung, aber riss auch wieder ab, weil eben einige Personen nicht einfach mitmachten und schwiegen, sondern auf die entsetzliche Entwicklung aufmerksam machten.

