Die Zahl der Verträge deutlich gestiegen

Hemer/Kreis. In Hemer wollen die Bürger weiterhin gerne im Eigenheim wohnen. Das zeigen die Verkaufszahlen des vergangenen Jahres.

Die Kaufsumme hat sich deutlich verringert, doch die Zahl der Verträge ist gestiegen: Für 2,5 Millionen Euro ist im vergangenen Jahr in Hemer Bauland verkauft worden. 30 Millionen Euro gaben die Bürger für bebaute Grundstücke aus und weitere 10,4 Millionen für Wohnungseigentum. „Wie im Vorjahr konnten wir auch 2019 Preissteigerungen in vielen Bereichen des Immobilienmarktes beobachten“, so Diplomingenieur Christoph Jochheim-Wirtz, Vorsitzender des Gutachterausschusses für Grundstückswerte im Märkischen Kreis.

Der Gutachterausschuss hat rund 3000 Kaufverträge über bebaute und unbebaute Grundstücke im Märkischen Kreis (ohne die Städte Iserlohn und Lüdenscheid) analysiert und die Ergebnisse im Grundstücksmarktbericht 2020 im Internet veröffentlicht. Dazu Jochheim-Wirtz weiter: „Die Zahl der Immobilienverkäufe liegt leicht über dem Ergebnis des Vorjahres. Der Immobiliensektor ist der zweitgrößte Wirtschaftszweig Deutschlands, alleine in unserem Geschäftsbereich wurde ein Geldumsatz von 436 Millionen Euro erzielt, dies bedeutet eine seit fünf Jahren ununterbrochene Umsatzsteigerung.“

Bebaute Grundstücke sind sehr beliebt

Spitzenreiter bei den Immobilienverkäufen waren die bebauten Grundstücke mit 48 Prozent aller Kauffälle. In Hemer sind 2019 133 Kaufverträge über 30,1 Millionen Euro geschlossen worden. Kreisweit folgen mit 30 Prozent unbebaute Grundstücke. In Hemer waren es 31 Käufe im Wert von 2,53 Millionen Euro. 96 Verträge für Eigentumswohnungen im Wert von 10,4 Millionen Euro wurden in Hemer unterzeichnet. Verstärkt umgesetzt wurden Bauflächen für Geschosswohnungsbau und gewerbliche Objekte.

Überwiegend sind leichte Preissteigerungen zu verzeichnen, wobei regional ein stark unterschiedliches Preisniveau besteht. „Bis auf den Bereich der Lenneschiene ergab sich für die übrigen Gemeinden eine moderate Erhöhung der Bodenrichtwerte für Wohnbauflächen um fünf Euro je Quadratmeter“, stellt der Gutachterausschuss fest. Häuslebauer müssen derzeit für den Quadratmeter Bauland in guten Hemeraner Lagen im Durchschnitt 155 Euro, in mittleren Lagen 145 und in mäßigen Lagen 120 Euro bezahlen.

Der Umsatz bei den Bestandsimmobilien weist laut Gutachten weiterhin eine steigende Tendenz auf. Unter den bebauten Grundstücken nehmen die Ein- und Zweifamilienhäuser mit 71 Prozent den größten Anteil ein. Die insgesamt 790 Kauffälle im Kreis zeigen in allen Baujahresklassen eine steigende Preisentwicklung. Bei Gewerbeimmobilien ging der Geldumsatz um 38 Prozent zurück, bei leicht rückläufigen Verkaufszahlen. Das Marktsegment der Mehrfamilienhäuser verzeichnete 2019 eine starke Zunahme bei Anzahl und Geldumsatz. Bereits im letzten Jahr war der Umsatz von weiterverkauften Eigentumswohnungen stark gestiegen. Dieser Trend setzte sich 2019 fort. Die Anzahl der Verkäufe nahm um ca. fünf Prozent zu, der Geldumsatz stieg um ca. 17 Prozent auf 39 Millionen Euro im Kreis, davon 10 Millionen in Hemer.

Grundstücksmarktbericht kostenlos herunterladen

Bei den land- und forstwirtschaftlichen Grundstücken sind leichte Preisrückgänge zu verzeichnen. Die durchschnittlichen Preise für forstwirtschaftliche Flächen mit Aufwuchs sind um ca. sieben Prozent zurückgegangen. Der jetzt durch den Gutachterausschuss veröffentlichte Grundstücksmarktbericht 2020 enthält detaillierte Informationen zur Marktentwicklung und ist mithilfe zahlreicher Grafiken und Tabellen anschaulich gestaltet. Dazu erläutert der Geschäftsführer Holger Peters: „Auf über 100 Seiten finden sich Vergleichswerte für Ein- und Zweifamilienhäuser, Erbbau- und Liegenschaftszinssätze, Preisentwicklungen und Indexreihen sowie Durchschnittswerte für land- und forstwirtschaftliche Grundstücke. Im neuen Grundstücksmarktbericht werden neben den Sachwertfaktoren für Ein- u. Zweifamilienhäuser auch Marktanpassungsfaktoren für Erbbaurechte und Erbbaugrundstücke veröffentlicht.

Ab sofort steht der Grundstücksmarktbericht 2020 kostenlos zum Download im Internet bereit, ergänzend dazu die aktuelle Bodenrichtwertkarte mit ca. 1.400 Bodenrichtwerten. Über eine Zoomfunktion können frei wählbare Ausschnitte im Kreisgebiet angezeigt werden. Um schnell und aktuell den Bodenrichtwert seines Grundstücks interaktiv abzufragen, ist eine Suche über Adressen möglich. Des Weiteren können historische Richtwerte ab 2011 aufgerufen sowie entsprechende Ausdrucke erstellt werden. Die Geschäftsstelle des Gutachterausschusses mit Sitz im Lüdenscheider Kreishaus – 02351/966-6753 - erteilt Auskünfte zu allen Fragen des Immobilienmarktes, zu historischen Entwicklungen und zu der Erstellung von Verkehrswertgutachten über bebaute und unbebaute Grundstücke.

Die aktuellen Bodenrichtwerte und der Grundstücksmarktbericht stehen im Internet unter der Web-Adresse www.boris.nrw.de. Allgemeine Informationen zum Gutachterausschuss unter www.gars.nrw.de/ga-maerkischer-kreis, Auskünfte erteilt Holger Peters, 02351/966-6680 oder Email gutachterausschuss@maerkischer-kreis.de