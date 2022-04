Die Polizei ermittelt nach mehreren Diebstählen in Hemer.

Kriminalität Diebe nehmen über Ostern BMW in Hemer ins Visier

Hemer. Unter anderem erbeuteten Unbekannte ein ganzes Armaturenbrett

Über Ostern sind in Hemer mehrere Fahrzeuge von Dieben ausgeschlachtet worden, wie die Polizei berichtet. Auf ein Sportlenkrad hatten sie es in der Nacht zum Freitag am Von-Eichendorff-Weg abgesehen. Die Täter brachen einen BMW 420D auf und demontierten den Lenker. Andere Fahrzeugteile oder im Fahrzeug liegende Wertgegenstände interessierten die Täter offenbar nicht.

An der Oesestraße demontierten Diebe das Navigations-/Radiogerät aus einem BMW X4 X Drive. Zwischen Dienstagabend und Freitagmittag wurde Auf dem Hammer das komplette Armaturenbrett eines BMW 320D samt Navi und Multifunktionslenkrad gestohlen.

Am Ballo störte ein Fahrzeughalter am Donnerstag um 5.35 Uhr einen Dieb. Als der Mann zu seinem Seat Altea kam, saß ein Fremder auf seinem Fahrersitz und durchsuchte den Wagen. Der Autobesitzer zog den Fremden aus seinem Auto und stellte ihn zur Rede. Dieser riss sich los und rannte in Richtung Zeppelinstraße/Hauptstraße davon. Seine Beute: Kleingeld aus der Mittelkonsole. Der Unbekannte wird auf 35 bis 40 Jahre und 1,80 Meter geschätzt. Er hatte eine kräftige, athletische Figur und trug dunkelgraue Kleidung.

