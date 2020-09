Diebstahl und Vandalismus

Hemer. Eine 78-jährige Iserlohnerin wurde am Freitagnachmittag beim Einkaufen in einem Discounter an der Bahnhofstraße bestohlen. Gegen 15 Uhr kaufte sie zunächst in einem anderen Supermarkt ein und bezahlte dort ihre Ware. Zwischen 15.20 und 15.50 Uhr hielt sie sich dann in dem Discounter auf. Als sie dort an der Kasse stand und ihren Einkauf bezahlen wollte, stellte sie fest, dass ihre Geldbörse nicht mehr in der rechten Jackentasche steckte. Die Seniorin geht von einem Diebstahl aus.

Vandalismus meldet die Polizei zudem vom Ennertsweg. In der Zeit zwischen dem 23. August und dem vergangenen Donnerstagmorgen demontierten Unbekannte die Satellitenschüssel von einem Vereinsheim am Ennertsweg. Dabei durchschnitten sie die Kabel, demontierten den LNB (Signalumsetzer) und ließen die Schüssel anschließend auf dem Rasen liegen.

Die Polizei bittet in beiden Fällen um Hinweise von Zeugen, die sich unter 02372/9099-0 auf der Wache in Hemer melden können.