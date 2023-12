Dienst in Hemer zu Heiligabend: Darum kam Nikolaus Emil

Hemer Zusammen mit Bürgermeister Christian Schweitzer besuchte Nikolaus Emil Rumianek die Feuerwache, die Polizei und die Intensivpflegestelle IC Home.

Es ist eine Tradition, die schon 31 Jahre besteht. Am Heiligen Abend statten Nikolaus Emil Rumianek und der Bürgermeister den Menschen einen Besuch ab, die an den Feiertagen Dienst haben. Die Feuerwehr, die Polizei und auch ein Krankenhaus oder eine Pflegeeinrichtung werden jedes Mal beehrt. In diesem Jahr stand die Intensivpflegeeinrichtung IC Home an der Fichtestraße mit auf dem Besuchsplan.

Die erste Station war am Sonntag die Feuerwache. Mit Glockenklang kündigte sich der Nikolaus an und überraschte die Kameraden gerade bei dem traditionell deftigem Frühstück zum Fest. Auf dem Fernseher, der normalerweise bei Übungen in Gebrauch ist, flackerte ein digitales Kaminfeuer. Vor allem nach 13 Unwettereinsätzen am Samstag konnten die Kräfte eine Stärkung gut gebrauchen. Nikolaus Emil brachte mit Bürgermeister Christian Schweitzer seinen Dank für die Arbeit der Einsatzkräfte zum Ausdruck. „Ich hatte schon die Sorge, dass wir zu zweit hier stehen“, kommentierte Schweitzer mit einem Lächeln die Einsatzlage.

Der Besuch von Nikolaus Emil Rumianek war eine Freude für die diensthabenden Feuerwehrleute am Heiligen Abend. Foto: Hendrik Schulze Zumhülsen / IKZ

Heiligabend am Sonntag sorgt für ruhigen Frühdienst

Weiter ging es danach zur Polizeiwache. Da Heiligabend auf einen Sonntag fiel, war die Frühschicht relativ ruhig. Der Stress am letzten Verkaufstag mit einigen Sachschäden beim Ausparken sei dieses Mal ausgeblieben, wie die Polizisten schilderten. Vor allem während der Weihnachtstage könne es aber schon mal vorkommen, dass die Polizei zu Familienstreitigkeiten ausrücken müsse. „Ich wünsche Ihnen, dass es ruhig bleibt“, sagte Bürgermeister Schweitzer und bedankte sich bei den Beamten für die Zusammenarbeit.

Einen ruhigen Dienst wünschten Nikolaus Emil Rumianek und Bürgermeister Christian Schweitzer (re.) den Polizisten Tamara Graf (v. li.), Andreas Filthaut (Leiter der Wache), Hannah de Vries und Simon Stiebing. Foto: Hendrik Schulze Zumhülsen / IKZ

Bei der Intensivpflegestelle von IC Home an der Fichtestraße kam der Besuch von Nikolaus und Bürgermeister ebenfalls gut an. Mit „Wir wissen, was Ihr leistet“ begrüßte der Nikolaus die vier Pflegefachkräfte und die zwei Auszubildenden der zwei Beatmungs-WGs. Er wünschte ihnen ein freudiges Fest ohne Zwischenfälle. „Das hoffen wir auch jedes Mal – an jedem Tag“, sagte dazu Pflegerin Conny Pieper.

Nikolaus Emil Rumianek (li.) und Bürgermeister Christian Schweitzer (re.) lobten die Arbeit von Andrea Maas, Pflegedienstleiterin der Beatmungs-WG von IC Home an der Fichtestraße, sowie den Pflegerinnen (v.li.) Claudia Boettcher, Sarah Riahi, Assia E Foto: Hendrik Schulze Zumhülsen / IKZ

Während der Frühschicht ruhten sich die meisten Intensivpatienten noch aus. „Emotionen sind anstrengend“, erklärte Pflegedienstleitung Andrea Maas, dass am Nachmittag Familienbesuche anstehen würden. Elf Patienten, die auf Beatmung angewiesen sind, leben aktuell an der Fichtestraße. 16 Plätze stehen der Intensivpflegestelle insgesamt zur Verfügung. „Am Ende sind wir darauf angewiesen, dass es Menschen wie sie gibt“, lobte der Bürgermeister die Arbeit der Pflegekräfte.

Nikolaus-Besuche seit 31 Jahren

Emil Rumianek ging auch auf die Geschichte seiner Besuche ein. Christian Schweitzer ist der mittlerweile sechste Bürgermeister, der den Nikolaus begleitet. Der erste war Klaus Burda im Jahr 1992. Der Oberstleutnant war vorher auch der Vorgesetzte von Emil Rumianek bei der Truppendienstlichen Fachschule der Bundeswehr. Nachdem Emil Rumianek schon in den Kasernen Eindruck als Nikolaus gemacht hatte, fragte ihn der damalige Bürgermeister, ob er auch für die Stadt Hemer in die Rolle schlüpfen könnte.

Rund 40 Jahre lang hat Emil Rumianek als Nikolaus zudem über eine halbe Million Euro für den guten Zweck gesammelt. Obwohl der 80-Jährige eigentlich sein Bischofsgewand in diesem Jahr an den Nagel gehängt hat, will er die Tradition der Besuche zu Heiligabend aufrechterhalten – so lange seine Gesundheit mitmacht. „Was Spaß macht, macht gesund. Und es ist mir eine Freude, da mitzumachen“, sagte Nikolaus Emil. Auch den Nikolaus-Spaziergang im Sauerlandpark hat er in diesem Jahr mitgemacht. Die rund 40 Besuche von Firmen, Vereinen und Familien schaffe er nicht mehr.

