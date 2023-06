Hemer: Diese Straßen werden in den Sommerferien erneuert

Hemer. Über die Sommerferien geht es an vielen Stellen in Hemer an die Straßen. In Ihmert, Landhausen, Deilinghofen und der Stadtmitte wird saniert.

Auch in diesem Jahr wird die Stadt HemerStraßendecken sanieren lassen und verschiedene weitere Maßnahmen im Bereich der Verkehrsinfrastruktur umsetzen.

Neue Dünnschichtbeläge erhalten voraussichtlich im August vier Straßen: In Ihmert werden die Burhanstraße und die „Alte“ Ringstraße (zwischen Ihmerter Straße und Westendorfstraße) erneuert, während in Landhausen die Straße Am Bergmannspfad und in Hemer die De-Fries-Straße von den Kolonnen der Firma SAT aus Krefeld bearbeitet werden.

+++ Mehr zum Thema: Marode Straßen – so kämpft Hemer gegen Investitionsstau +++

Weiterhin sind kurzfristig im Juni die Restarbeiten für die Straßenmarkierungen der Ihmerter Straße geplant, heißt es in einer Ankündigung. Und ebenfalls in den Sommerferien werden im Rahmen der Schulwegsicherung im Bereich der Wulfertschule zwei Fußgängerüberwege hergestellt.

In der Reihe der Sommerbaustellen darf der Hinweis auf den Endausbau Am Jalosweg nicht fehlen. Dort wird die Deckschicht in den Sommerferien aufgetragen.

Ortsdurchfahrt Deilinghofen befindet sich in der Vorbereitungsphase

Abschließend teilt die Stadt Hemer mit, dass sich die größere Maßnahme „Ortsdurchfahrt Deilinghofen“ (Hönnetalstraße) in der finalen Vorbereitungsphase befindet. Der Baubeginn ist für den Beginn der Herbstferien geplant, wozu die Stadt Hemer noch gesondert und detailliert zu gegebener Zeit informieren wird. Die Stadt sowie alle am Bau Beteiligten sind bestrebt, die eventuell entstehenden Behinderungen der Anlieger so gering wie möglich zu halten. Es wird um Verständnis gebeten, dass gewisse Beeinträchtigungen im Rahmen der Baumaßnahme unvermeidlich sind.

Sollten dennoch besondere Schwierigkeiten auftreten, so steht Tobias Fälker aus dem Fachdienst Verkehrsplanung und Straßenbau unter 02372/551-337 oder per E-Mail an t.faelker@hemer.de für Fragen, Anregungen und Hinweise zur Verfügung.

