Digitale Ballettstunden helfen in Pandemie

Hemer. Die extra auf de Pandemie zugeschnittenen Tanzkurse der Ballettschule am Sauerlandpark finden aktuell online statt.

Trotz des Lock-Downs wird in der Ballettschule am Sauerlandpark weiterhin das Tanzbein geschwungen. Den Spaß am gemeinsamen Hobby lassen sich die rund 300 Schüler zwischen 1,5 und über 50 Jahren durch die Pandemie nicht nehmen. Vorausschauend hat Inhaberin Alexandra Moneke die Programmmöglichkeiten für den zweiten Lock-Down geplant.

Seit November findet vor Ort kein Präsenzunterricht statt, alles läuft online über die Plattform „Zoom“ weiter. Die Schüler tanzen dann zuhause, auch über Hemers Grenzen hinaus. Das große Einzugsgebiet ist darauf zurückzuführen, dass in der Felsenmeerstadt eine Leistungsklasse gibt. Seit zehn Jahren betreibt Alexandra Moneke bereits ihre Ballettschule. Eigentlich ein Grund zu feiern. Ob und inwieweit das kleine Jubiläum aber aufgrund von Corona zelebriert werden, steht derzeit in den Sternen. Auch die jährliche große Aufführung ist derzeit ungewiss. Es war schon im vergangenen Sommer geplant, das Stück „Herkules“ auf die Bühne zu bringen, das verschoben werden musste. So soll es dieses Jahr wenn möglich nachgeholt werden.

Moderne Technikhilft in der Pandemie

Bis eine entsprechende Entscheidung fällt, wird aber nicht untätig herumgesessen. Die moderne Technik ermöglicht es Alexandra Moneke und ihrem siebenköpfigen Team, den Unterricht online fortzusetzen. Geschätzt machen über 200 Schüler mit. Aber nicht nur die Bestandsschüler haben die Möglichkeit, sich so während Corona die Langeweile zu vertreiben und sich fit zu halten. Interessierte Probeschüler sind zu den Nachmittagsangeboten, die den regulären Kursen ähneln, willkommen, kostenlos hinein zu schnuppern. Von Kinderkursen bis zum Leistungsbereich wird alles online angeboten. Zusätzlich gehören auch Tutorials, Challenges und weitere Aktionen zum Programm.

Dabei kommen neben dem bewährten Team auch Gastdozenten aus Hamburg, Dortmund, Freiburg und anderen Städten zum Einsatz - ein Vorteil, der sich nur durch den Online-Unterricht ergibt .„Als die Schulen wieder geschlossen wurden, haben wir unser Programm so umgestaltet, dass jede Altersstufe jeden Tag eine Tanzmöglichkeit hat“, erklärt Moneke. So will die Ballettschule den Schülern den zurzeit häufig tristen Alltag verschönern. Im neuen Jahr kamen dann auch die frei gestalteten Vormittagsangebote dazu, die von Kindertanz über Bewegungsspiele, Yoga, Stretching und Workouts bis hin zum Geschichtenvorlesen für die Kleinsten reichen. Die Idee hierzu entstand bei Alexandra Moneke, selbst Mutter einer fünfjährigen Tochter, die nun dauerhaft zu Hause ist. Ihr Ballettschulteam war Feuer und Flamme, und gemeinsam entwickelte man das Konzept, den Menschen am Vormittag einen festen Tagesordnungspunkt zu bieten, der der Bewegung gewidmet ist. Vorkenntnisse der Teilnehmer nicht notwendig. „Solange der Lock-Down andauert, müssen wir zusammenhalten“, so Moneke, die auch Schauspielerin und Sängerin ist.

Programmauswahl erfolgt durch das Feedback

Jede Woche gibt es ein anderes Programm, basierend auf dem Feedback und den Erfahrungen der Vorwoche. „Die Programme werden von allen Altersstufen wirklich gut angenommen“, weiß Moneke zu berichten. Besonders beliebt ist die Kombination von Workout mit nachfolgendem Geschichtenvorlesen. Die Erwachsenen können sich zuerst sportlich etwas Gutes tun, während der Nachwuchs um sie herumflitzt und teilweise auch mit in die Übungen eingebunden wird. Anschließend können alle gemeinsam entspannen und einer Geschichte lauschen. Für Schüler gibt es indes ein besonderes Angebot: eine kurze bewegte Pause zu den Zeiten der Schulpausen. Die Wochenpläne werden immer sonntags auf den Social Media-Kanälen bei Facebook und Instagram sowie auf der Homepage www.ballettschule-sauerlandpark.de veröffentlicht.

Wer dabei sein möchte, muss lediglich eine E-Mail an info@ballettschule-sauerlandpark.de schreiben, Social Media zur Kontaktaufnahme nutzen oder unter 0176/62373731 anrufen. Dann werden die Zugangsdaten geschickt. Auch wenn der Online-Unterricht eine Abwechslung bietet, freut sich Alexandra Moneke riesig auf das persönliche Wiedersehen mit ihren Schützlingen.