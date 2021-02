Digitale Verwaltung: Neue Wege mit E-Akte und E-Rechnung

Hemer. Neuer Ausschuss Digitales nimmt am Montag seine Arbeit auf. Geplant ist erst einmal eine Bestandsaufnahme.

Mit seiner ersten Sitzung am Montag nimmt der Ausschuss für Digitales, Verwaltungsstruktur und Interkommunale Zusammenarbeit seine Arbeit auf. Wie den Vorlagen der Verwaltung zu entnehmen ist, wird sich der neue Ausschuss erst einmal mit einer Bestandsaufnahme beschäftigen. In zahlreichen Sachstandsberichten schildert die Stadt, wie es um das Thema Digitalisierung steht. Zwei größere Themen sind dabei die E-Akte und die E-Rechnung.

Die „papierlose Verwaltung“ ist das Ziel der sogenannten E-Akte. Schriftpapier und Dokumente sollen in einem System digital erfasst werden. Dies soll laut der Vorlage nicht nur die Einsparung von Papier zum Zweck haben, sondern erleichtert auch den Zugang zu wichtigen Dokumenten. Die aufwendige Suche in Aktenschränken könnte also möglicherweise irgendwann der Vergangenheit angehören. Bisher wird dieses System aber nur im Fachdienst 1 Zentrale Dienste eingesetzt.

Vollständige Einführung der E-Akte im Jahr 2023 angedacht

Geplant ist, zehn weitere Fachdienste im Jahr 2021, sieben Fachdienste im Jahr 2022 und fünf Fachdienste und andere Organisationseinheiten im Jahr 2023 anzuschließen. „Die flächendeckende Einführung der Allgemeinen Schriftgutverwaltung ist somit nach jetzigem Stand im zweiten Quartal 2023 abgeschlossen“, heißt es in der Vorlage der Verwaltung. Als Dokumentenmanagementsystem nutzt die Stadt das Programm Enaio vom Software-Entwickler Optimal Systems. Als weiteren Teil des Systems hat die Verwaltung im vergangenen Jahr das Modul des „Digitalen Posteingangs“ angeschafft. Darin werden eingehende Dokumente nach dem Scannen zur weiteren Bearbeitung, zur Vorgangsdatenerfassung und zur Archivierung digital weitergeleitet. Nach einer Schulung der Mitarbeiter soll der „Digitale Posteingang“ laut der Vorlage Mitte des Monats eingeführt werden. Zunächst soll dabei der Fachdienst 1 angeschlossen werden, die anderen Fachdienste folgen parallel zur Einführung der E-Akte. Das Dokumentenmanagementsystem erlaubt auch Sonderlösungen, die auf bestimmte Aufgaben zugeschnitten sind. So sollen besondere E-Akten-Modelle für die Bereiche Personal, Steuer und Bau ihren Weg in die Verwaltung finden. Geplant ist dies in Zusammenarbeit mit der SIT im Laufe des Jahres.

Ebenfalls mit der Südwestfalen IT (SIT) hat die Stadtverwaltung ein Programm für die elektronische Rechnung erarbeitet. Grund dafür ist auch eine Richtlinie der EU. Rechnungen sollen auf dem EU-weit einheitlichen Format „XRechnung“ empfangen und verarbeitet werden. Die elektronische Abwicklung der Rechnungen von Seiten der Stadt erleichtere, so die Vorlage, auch den dienstlichen Ablauf der Rechnungsabwicklung – Insbesondere wenn in der Corona-Krise viele Vorgänge der Sachbearbeitung im Homeoffice erfolgen. Bei den Vertragspartnern der Stadt besteht keine Verpflichtung, das Format „XRechung“ zu verwenden. Zum jetzigen Stand gehen die meisten Rechnungen bei der Verwaltung immer noch in Papierform ein. Rechnungen, die in Papierform eingehen, werden von den Mitarbeitern der Stadt in der Poststelle gescannt und an das EDV-Programm der Finanzbuchhaltung gesendet. Elektronische Rechnungen, die per Email versendet werden, werden direkt an dieses Programm weitergeleitet, einige Lieferanten senden ein digitales PDF-Dokument direkt an das Programm. In der Finanzbuchhaltung werden die meisten erforderlichen Eingaben, die bisher von Mitarbeitern der Fachdienste auf den Papier eingetragen wurden, zentral in der Finanzbuchhaltung erfasst, so die Vorlage.

Corona hat Schulungen der Mitarbeiter erschwert

Eigentlich sollte das System der E-Rechnung schon im vergangenen Jahr in allen Fachbereichen an den Start gehen. „Die Corona-Situation erschwerte jedoch die Einführung des E-Rechnungsverfahrens in den Fachdiensten, da die Anwender nicht wie geplant in Gruppenschulungen in das Programm eingeführt werden konnten“, so die Vorlage. Rund die Hälfte der Fachdienste sind bisher eingegliedert. Dies betrifft nicht nur den Fachdienst Zentrale Dienste, sondern auch Bereiche wie den Fachdienst Jugend und den Fachdienst Soziales und Senioren. Im Oktober wurde das „gesamte Kindergarten-Team“ geschult.

Einen weiteren Schritt in Richtung Digitalisierung ist die Stadt schon im vergangenen Herbst gegangen. Seitdem ist die Terminvergabe beim Bürgerbüro auf online umgeschaltet, wenngleich eine Vereinbarung auch über Telefon möglich ist.