Digitaler Gottesdienst der Freikirche

Hemer. Die Freie evangelische Gemeinde kann nicht an dem angekündigten Autogottesdienst im Sauerlandpark teilnehmen. Pastor Christoph Neumann bedauert das sehr, da er in den Vorbereitungen des ökumenischen Arbeitskreises für das gemeinsame Wochenende zum zehnten Jubiläum von „Paradiesunddas“, also der Kirchen im Sauerlandpark, intensiv beteiligt war, und ihm die Zusammenarbeit der Kirchen in Hemer wichtig ist.

Doch seit Wochen stellt die Gemeinde an der Zeppelinstraße ihre Gemeindearbeit fast komplett auf ein digitales Gemeindeleben um. Für die Gottesdienste wurden zunächst die Livestreaming-Gottesdienste des Bundes Freier evangelischen Gemeinden genutzt, in denen unter anderem der Präses der Freikirche zu Wort kam.

Für die kommenden Wochen plant die Gemeinde, ihre Gottesdienste vorher aufzuzeichnen. Für den kommenden Sonntag sind die Aufnahmen schon fast fertig aufgezeichnet. In der Predigt von Pastor Christoph Neumann geht es um das Thema: „Zurück zur Normalität? – eine Anfrage!“ Der Gottesdienst kann am Sonntag ab 10.30 Uhr unter der Seite hemer.feg.de mit einem Link abgerufen werden. Anschließend lädt die Gemeinde zum virtuellen Gemeinde-Café ein. Wer daran teilnehmen möchte, melde sich bitte über die E-Mail: info@hemer.feg.de bei Pastor Neumann an, um die Zugangsdaten zu erhalten. Mittels einer Videokonferenz trifft sich die Gemeinde mit ihrem Freundeskreis, um über den gesehenen Gottesdienst zu plaudern. Mehr als 50 Familien kamen an diesen Treffen zusammen, so die Mitteilung der Gemeinde.