Digitales Freiluftspiel wird in Hemer getestet

Der Förderverein Sauerlandpark sorgt in diesem Jahr für eine weitere Attraktion im Sauerlandpark: Das Freiluftspiel „Yalp Memo“ kommt nach Hemer. Hinter diesem Namen verbirgt sich ein aufwendiges Spiel, das in einzigartiger Weise Digitalität mit körperlicher und geistiger Beweglichkeit verbindet. Der Sauerlandpark wird das rund 50.000 Euro teure Spiel anschaffen, wobei der Förderverein mehr als die Hälfte der Kosten beisteuert. Der Preis scheint auf den ersten Blick hoch zu sein, aber alle haben keinen Zweifel, dass jeder einzelne Euro sinnvoll investiert ist.

Im Rahmen der Feierlichkeiten 950-Jahre Hademare an zwei Wochenenden im Mai können sich Kinder und Erwachsene ein Bild von Yalp machen, denn die Herstellerfirma stellt zu den Festivitäten eine etwas verkleinerte Demo-Version zur Verfügung. Diese wird in einem großen Zelt aufgebaut und kann dort kennengelernt sowie genutzt werden.

Betreuer für dasgroße Zelt gesucht

Das Zelt soll an den vier Festtagen vom Förderverein betreut werden – eine Aufgabe, die der Vorstand allein kaum stemmen kann. Wer an den unten genannten Terminen helfen möchte, kann sich bei Olaf Kleinunter o.klein@foerderverein-sauerlandpark.de oder 0152 28672547 melden. Besondere Fähigkeiten oder Kenntnisse sind nicht erforderlich. Besetzt werden muss der Stand in mehreren Schichten am 7. Mai (Tag des Sauerlandparks) und 8. Mai (Tag des Sports) jeweils von 10.30 bis 18.30 Uhr sowie am 14. Mai (Tag des Ehrenamtes) von 14 bis 19 Uhr und am 15. Mai (Familientag) von 10.30 bis 18:30 Uhr). Schauplatz des ersten Fest-Wochenendes ist der Park, des zweiten die Innenstadt.

